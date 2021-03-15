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اتحاد الكرة يزيل شعار النصر من "مرسول بارك" مؤقتًا

Time منذ ساعة
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اتحاد الكرة يزيل شعار النصر من "مرسول بارك" مؤقتًا

نواف السالم (صدى):
قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، تغيير ملعب النصر "مرسول بارك"، من أجل استضافة مباريات المنتخب الوطني.

وشمل القرار تغيير غرف الملاعبين، والممرات في ملعب مرسول بارك، قبل استضافة مباراة الكويت في الـ25 من مارس الجاري، وفلسطين في الـ30 من الشهر ذاته.

وتهدف تلك التغييرات إلى إضافة طابع "الأخضر" على الملعب، حيث سيتم حذف شعار النصر، مؤقتًا، ثم إعادته مرة أخرى، بعد المباراتين.

وأعرب جماهير النصر، عن غضبهم من ذلك القرار، حيث خاض المنتخب الوطني عددًا من المباريات، على الملعب نفسه، عندما كان تابعًا إلى الهلال، دون تغيير الشعار.

Time واتساب
النصر
اتحاد الكرة
مرسول بارك

أحدث التعليقات

خالد
اوه و هو الأخ حيوان عشان يفقد سيطرته و ما يمسك نفسه؟
ابوبدر
استاذ مؤمنة ثق تماما بان اللي يسوون الهاشتاقات ليسوا باهلاويين ومن داخل المملكة ولو كانوا كذلك فوالله لم لتكن تصمت او تصمت الجهات المختصة تجاه تلك الهاشتاقات ولكن اسأل الامن السيبراني عمن هو مسؤول عن تلك الهاشتاقات ...فلا تقول انت مقدر عتب الجماهير ولا خراط فاضي . مافيه احد يرضى بهذا الكلام وتلك الهاشتاقات .النية هو تثبيت انه من قبل جماهير الاهلي . كلنا يعلم بان كل شيء تحت المراقبة ومقدور على القبض على صاحب تلك الهاشتاقات لو يبون. ✋
كلام مليان
حتندم بكرى يا جميل
كلام مليان
اللحجي زليخه ما راح ترتاح الدوده الى فيه حتى يشرف ابو زعبل لسانك حصانك اذا صنته صانك
واضح*** وصريح***
أسأل الله الرحمن الرحيم ان يغفرلهم ويرحمهم، ويسكنهم الفردوس الاعلى، ويجعل قبورهم رياض من رياض الجنة..

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