اتحاد الكرة يزيل شعار النصر من "مرسول بارك" مؤقتًا

نواف السالم (صدى):
قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، تغيير ملعب النصر "مرسول بارك"، من أجل استضافة مباريات المنتخب الوطني.
وشمل القرار تغيير غرف الملاعبين، والممرات في ملعب مرسول بارك، قبل استضافة مباراة الكويت في الـ25 من مارس الجاري، وفلسطين في الـ30 من الشهر ذاته.
وتهدف تلك التغييرات إلى إضافة طابع "الأخضر" على الملعب، حيث سيتم حذف شعار النصر، مؤقتًا، ثم إعادته مرة أخرى، بعد المباراتين.
وأعرب جماهير النصر، عن غضبهم من ذلك القرار، حيث خاض المنتخب الوطني عددًا من المباريات، على الملعب نفسه، عندما كان تابعًا إلى الهلال، دون تغيير الشعار.