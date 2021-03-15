مفاجآت في قائمتي الأجانب الآسيوية للهلال والنصر

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر عن استقرار كل من المدير الفني للنصر آلين هورفات، ومدرب الهلال روجير ميكالي، على اختياراتهما في قائمة أجانب الفريقين التي تخوض منافسات دوري أبطال آسيا.
وينوي هورفات الاستعانة بالمغربي عبد الرزاق حمد الله، والأسترالي براد جونز، والأرجنتيني بيتي مارتنييز، والبرازيلي بيتروس، فيما يستبعد نور الدين أمرابط، والكوري الجنوبي كيم جين سو.
وفاجأ ميكالي، جمهور الهلال، باستبعاد الإيطالي سباستيان جيوفينيكو والكولومبي جوستافو كويلار، واستقر على الاستعانة بالفرنسي بافيتيمبي جوميز، والبيروفي أندريه كاريلو، والأرجنتيني لوسيانو فييتو، والكوري الجنوبي جانج هيون سو.