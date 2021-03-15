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مفاجآت في قائمتي الأجانب الآسيوية للهلال والنصر

Time منذ ساعة
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مفاجآت في قائمتي الأجانب الآسيوية للهلال والنصر

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر عن استقرار كل من المدير الفني للنصر آلين هورفات، ومدرب الهلال روجير ميكالي، على اختياراتهما في قائمة أجانب الفريقين التي تخوض منافسات دوري أبطال آسيا.

وينوي هورفات الاستعانة بالمغربي عبد الرزاق حمد الله، والأسترالي براد جونز، والأرجنتيني بيتي مارتنييز، والبرازيلي بيتروس، فيما يستبعد نور الدين أمرابط، والكوري الجنوبي كيم جين سو.

وفاجأ ميكالي، جمهور الهلال، باستبعاد الإيطالي سباستيان جيوفينيكو والكولومبي جوستافو كويلار، واستقر على الاستعانة بالفرنسي بافيتيمبي جوميز، والبيروفي أندريه كاريلو، والأرجنتيني لوسيانو فييتو، والكوري الجنوبي جانج هيون سو.

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النصر
الهلال

أحدث التعليقات

أبو كنان
الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بقتل الكلب العقور (خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالفَأْرَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ) رواه البخاري. الطفل الصغير يهرب فتستقوي عليه الكلاب وتعضه وربما تكون مسعورة ..فاقتلوها وأعقموها كي لا تتكاثر ..رحم الله الطفلة وألهم أهلها الصبر والسلوان
أبو كنان
الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بقتل الكلب العقور فاقتلوها وإن أمكن إعطاءها دواء العقم حتى لا تتكاثر ...فالكلاب الضالة شر كبير والطفل المسكين يهرب أمامها فتستقوي عليه وتفترسه!
أبو كنان
لله دركم يا سمو الأمير..وشفى الله الطفل وحفظ أبناءنا من شر تلك الدواب العقورة
عبدالله العثامنه
السيميائيه فك شيفرة لكلمة مرور؛ قراءة أفكار وترجمة شعور.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحياه فيها ساعه وساعه والله يعين

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