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جملة " علي الطلاق " تضع زوجًا في مأزق بجدة

Time منذ ساعة
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جملة " علي الطلاق " تضع زوجًا في مأزق بجدة

جدة (صدى):
قررت مواطنة رفع قضية طلاق ضد زوجها، بسبب تكراره لجملة " عليّ الطلاق " في جميع الأمور والمشاكل بينهما.

وأوضحت الزوجة أنها لا تعرف هل وقع عليها الطلاق أم لا، فيما أكد لها المحامي أن في مثل هذه الحالة يدخل الجانب الشرعي وليس القانوني.

وأشارت الزوجة إلى أنها نصحت زوجها أكثر من مرة بعدم تكرار هذه الكلمة لكن دون جدوى، كما رفض أن يستمع لأسرتها واعتبر ذلك تدخلا في حريته الشخصية.

وفي هذا السياق، أوضح المأذون عبد الرحمن الغامدي، أن تصرفات بعض الأزواج غير اللائقة، مثل تكرار جملة " عليّ الطلاق " في مختلف المواقف، يمكن القول بأن الزوج لا يقصد التفريق بينه وبين أهله ولكن يريد فعل أمر ما دون نيته الطلاق، بحسب الوطن.

وأشار إلى أنه إذا كان المقصود حث نفسه على الفعل، أو الترك، وليس المقصود فراق أهله، إن لم يفعل، أو إن فعل، فهذا له حكم اليمين، وفيه الكفارة المذكورة في سورة المائدة.

Time واتساب
جدة
الطلاق

أحدث التعليقات

هيمو~☃️
اذا قال الإنسان جملة (علي الطلاق) فطلاق يقع نعم يقع لأن هذا من وسوسة وكبر وخبث ابليس وأولاده الشياطين لتفرقة بين الأزواج وعلى الإنسان الواعي والمتعلم أن يحذر كل الحذر من قولها كلمة خطرة جداً ولا تقال حتى لو في المزح.
ابو مشعل
من كثر اللقافه شكله بيوحشنا بدال مايحترم تاريخه جالس يتليقف الله يعينك على نفسك
هيمو~☃️
جزاكي الله ألف خير والله لايحرمك من الأجر والثواب على هذه النصائح الأكثر من رائعة، ونعم الرسول صلى الله عليه وسلم كانت آخر وصية له قبل وفاته هي المحافظة على الصلاة لأن الصلاة هي سعادة الإنسان في المحافظة عليها ينجو الإنسان من عذاب القبر وعذاب نار جهنم، أسأل الله العلي العظيم أن يرحمنا ويحسن خاتمتنا في الدنيا والآخرة ولكل مسلم ومسلمة يخافون الله عزوجل.
هيمو~☃️
طيب لماذا تهملون طفلتكم وانتم عارفين ان الشارع مليء بالكلاب الضالة ! تحملوا م جاكم 😅💔 البنت وراحت رحمة الله عليها والآن على الحكومه ووزراة الداخلية ان تتحرك بسرعة تجاه هذه المشكلة في شوارع المملكة وقد حدثت هذه المشاكل في عدة مدن وليس فقط في العاصمة الرياض، أفضل حل وضع افخاخ والقبض عليها وبعدها أبعادها والافضل أن ترحم لأنها في الأول والاخير حيوانات وبعضها مسكين فقط يبحث عن الأكل والافضل وضع محميات مغلقة بعيده عن الإسكان الحضاري لناس لكي لايرون مشاكل منها
هيمو~☃️
اذا هم متعمدين فهم يستاهلون ولكن اذا الفتاة تكذب !؟ هنا نكون ظلمنا الشباب

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