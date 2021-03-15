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إختطاف عائلة لاعب باريس سان جيرمان

Time منذ ساعة
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إختطاف عائلة لاعب باريس سان جيرمان

وكالات (صدى):
أفادت وسائل إعلام فرنسية، بتعرض منزل لاعب باريس سان جيرمان " دي ماريا " للسطو، أثناء مشاركته مع فريقه أمام نانت.

وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اختطاف عائلة النجم الأرجنتيني دي ماريا أثناء عملية السطو المسلح على منزله.

وكان دي ماريا قد غادر المباراة بشكل سريع بعد علمه بالوضع في منزله، حيث رصدت كاميرات لقاء باريس سان جيرمان ونانت التي شهدت فوز الأخير بهدفين لهدف، نداء من المدير الرياضي ليوناردو للمدرب ماوريسيو بوتشيتينو طالبًا منه تبديل أنخيل دي ماريا عندما كانت النتيجة التعادل الايجابي، ليتوجه اللاعب فورا الى حجرة تبديل الملابس.

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اختطاف
باريس جان جيرمان

أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
احمد
ايضا فيها تخفيف على الأحمال العامة للكهرباء ( المصدر) وبالتالي ضمان استمرار امدادات الطاقة حتى لا تنقطع
د محمد ماجد بخش
أكرر دورات العناصر الممثلة لا تقف عند حدود تمثيل درجات الارتباط بدلالة تمثيل حالة الأكسدة المصطلح عليها بل أن لكل عنصر مداه الثقالي والفراغي في كافة مراحل تمثيل فتراته الممثلة بوحدات العناصر العددية الممثلة.
د محمد ماجد بخش
تبقى الفاجعة وتبقى المواجع ما بقي الحلم وبقي الأمل في تصحيح مفاهيم داخل عقول من يتسمون بالكبار كون السلم الترقوي منحهم قوة تسمى علمية وهي قوى وهمية لا استمرار لها بغير الحيلة واللامبالاة لأن المصطلح المناسب لوصف الحالة غائب ولا يوجد ما يصف الحالة الأكاديمية غير كونها حالة كسر عظم وصراع من أجل الذكاء لا العلم أو تطور مفاهيمه السليم سوى ما تقره IUPAC وهي هيئة عالمية عجوز
د محمد ماجد بخش
لم أكن أتوقع ما حدث وإلا لاحتطت له لكن حتى هذه اللحظة لم أعرض ما حدث وكيف تغلب الظلم والجاني على الضحية بذكاء غير شريف

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