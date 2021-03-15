إختطاف عائلة لاعب باريس سان جيرمان

وكالات (صدى):
أفادت وسائل إعلام فرنسية، بتعرض منزل لاعب باريس سان جيرمان " دي ماريا " للسطو، أثناء مشاركته مع فريقه أمام نانت.
وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اختطاف عائلة النجم الأرجنتيني دي ماريا أثناء عملية السطو المسلح على منزله.
وكان دي ماريا قد غادر المباراة بشكل سريع بعد علمه بالوضع في منزله، حيث رصدت كاميرات لقاء باريس سان جيرمان ونانت التي شهدت فوز الأخير بهدفين لهدف، نداء من المدير الرياضي ليوناردو للمدرب ماوريسيو بوتشيتينو طالبًا منه تبديل أنخيل دي ماريا عندما كانت النتيجة التعادل الايجابي، ليتوجه اللاعب فورا الى حجرة تبديل الملابس.