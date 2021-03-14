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شاب يرتكب فعلًا فاضحًا أمام فتيات بالقطار

Time منذ 21 دقيقة
Views 482
شاب يرتكب فعلًا فاضحًا أمام فتيات بالقطار

القاهرة (صدى):
شهد قطار صعيد مصر، واقعة تحرش بطلها شاب في بداية الثلاثينيات من عمره، يقوم بفعل فاضح أمام مجموعة من الفتيات.

ولم تجد إحدى الفتيات التي تجلس أمام الشاب بدًا من توثيق ما يفعله بكاميرا الجوال خلسة، لإثبات الواقعة، حيث نظر إليها وارتكب فعلا غير أخلاقي.

وأوضحت الفتاة أنها كانت تخشى في تلك اللحظة أن يقوم الشاب من الكرسي الذي يجلس عليه ويتعرض لها، فحاولت إثبات ما حدث بالفيديو، كي تحصل على حقها بعد ذلك.

وفي أول توقف للقطار غادرت الفتاة فورًا، واتجهت لركوب عربة أخرى، وأرسلت المقطع إلى أحد أصدقائها لنشره نيابة عنها حيث أنها تخشى على سمعتها إذا قامت بنشره بنفسها، في محاولة لتوصيل المقطع للجهات المختصة واتخاذ الإجراء اللازم بحق الشاب.

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مصر
تحرش
فعل فاضح

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أكرر دورات العناصر الممثلة لا تقف عند حدود تمثيل درجات الارتباط بدلالة تمثيل حالة الأكسدة المصطلح عليها بل أن لكل عنصر مداه الثقالي والفراغي في كافة مراحل تمثيل فتراته الممثلة بوحدات العناصر العددية الممثلة.
د محمد ماجد بخش
تبقى الفاجعة وتبقى المواجع ما بقي الحلم وبقي الأمل في تصحيح مفاهيم داخل عقول من يتسمون بالكبار كون السلم الترقوي منحهم قوة تسمى علمية وهي قوى وهمية لا استمرار لها بغير الحيلة واللامبالاة لأن المصطلح المناسب لوصف الحالة غائب ولا يوجد ما يصف الحالة الأكاديمية غير كونها حالة كسر عظم وصراع من أجل الذكاء لا العلم أو تطور مفاهيمه السليم سوى ما تقره IUPAC وهي هيئة عالمية عجوز
د محمد ماجد بخش
لم أكن أتوقع ما حدث وإلا لاحتطت له لكن حتى هذه اللحظة لم أعرض ما حدث وكيف تغلب الظلم والجاني على الضحية بذكاء غير شريف
د محمد ماجد بخش
لكل عنصر مداه ومستواه الثقالي الفراغي المغناطيسي بالعناصر 61 & 65 وكذلك 93 & 97 لهما نفس الثقل الفراغي العددي المغناطيسي لكنهما مختلفين في الثقل المغناطيسي رغم تطابق الدرجة الفراغية الممثلة للدرجة المغناطيسية لأن تلك الدرجة غبر حقيقية سوى تمثيل درجة الثقالة العددية البنائية المنتظمة الممثلة للكتلة الثقالية الفراغية الذرية
د محمد ماجد بخش
سأعطيكم سلسلة من العناصر الممثلة تصلح أن تمثل في مجموعة واحدة وهي 1 9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 105 113 وهذه المجموعة لا شرط ولا قيد فيها حيث هي المجموعة السابعة أو الأولى أو التاسعة أو الخامسة عشر لأن المحور المغناطيسي الممثل لأي عنصر أهم من المحور الثقالي وباصطناع محور ثقالي مغناطيسي مشترك ابتدائي ممثل ثم التحكم فيه من خلال تمثيل حالة الأكسدة المقننة على أساس المجموعات الممثلة السبع مع مجموعة ثقل صفر أو 8 الممثلة لدرجتي الثقل الفراغي البنائي المحوري العددي الممثل لدرجتي الثقل والثقالة.

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