شاهد.. شاشات ذكية تتيح الإنترنت مجانًا ومعرفة حالة التنقل بالرياض

الرياض (صدى):
أطلقت أمانة منطقة الرياض مبادرة الشاشات التفاعلية، في طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز " التحلية ".
وتتيح الشاشات إمكانية معرفة حالة التنقل في الرياض باستخدام تنبيهات حركة المرور الحية، والبحث عن طرق بديلة لتفادي الازدحام المروري.
كما تعرض الشاشة الخارجية الإعلانات والتعميمات العامة، وتمكن المستخدمين من الوصول إلى الخرائط الحية والمباشرة، ومعرفة الاتجاهات والمعلومات والخدمات بسهولة، مع إمكانية اتصال الأجهزة المحيطة بها بشبكة " واي فاي " مجانية فائق السرعة.
ويأتي ذلك ضمن استراتيجية تحويل العاصمة إلى مدينة ذكية، بما يتماشى مع مستهدفات القطاع البلدي في ضوء رؤية المملكة 2030.