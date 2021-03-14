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الإرياني يحذر من دفن الحوثي ضحايا مجزرة المهاجرين بصنعاء دون تحقيق

Time منذ ساعة
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الإرياني يحذر من دفن الحوثي ضحايا مجزرة المهاجرين بصنعاء دون تحقيق

بغداد (صدى):
حذر وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية معمر الإرياني، اليوم الأحد، من قيام مليشيا الحوثي الإرهابية، بدفن العشرات من ضحايا محرقة المهاجرين الأفارقة، بشكل عشوائي في مقبرة مستحدثة بإحدى ضواحي العاصمة المختطفة صنعاء، دون استيفاء بياناتهم الشخصية واستكمال التحقيقات، استباقًا لتشكيل لجان دولية للتحقيق في الحادثة والكشف عن ملابساتها.

وقال الإرياني: إن محاولات ميليشيا الحوثي دفن القضية وإغلاق الملف عبر الدفع بإجراءات شكلية، يؤكد تورطها في جريمة الإبادة الجماعية لمهاجرين أفارقة، رفضوا الالتحاق بجبهات القتال أو دفع فدى مالية.

وأضاف: الأخطر هو مساعي الميليشيا المدعومة من إيران، لاستثمار الحادثة في جني مكاسب مادية تحت مبرر معالجة الضحايا وتوفير مراكز إيواء مناسبة.

وطالب الإرياني بتحقيق دولي محايد وشفاف لكشف تفاصيل الجريمة ومحاسبة المتورطين، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف تجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة واستغلالهم في أعمال حربية، كما طالب بإطلاق المحتجزين لدى الميليشيا؛ احترامًا لالتزامات اليمن في هذا الجانب، والسماح لهم بحرية الحركة أو العودة الطوعية الآمنة.

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اليمن
الحوثيون
الارياني

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه ويعافيه ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
لأ توضح الكل عارف أسباب ثبات هلالك وأولهم أنت 🍎🍏
abdul
دجّالي الاحترار المناخي كانوا صامتين كالجثة الهامدة خلال فترة الخريف والشتاء والحرارة ضاربة الرقم القياسي في الانخفاض خلال ١٣٠ سنة الماضية في معظم الولايات الامركية. وفي المملكة شفنا اكثر من نصفها في الزمهرير والثلوج تغطّي الجمال . وما ان انتهى موسم الشتاء بدأ المتشائمون يصيحون من جديد عن الانحباس الحراري. دجّالين وبس .
ابو محمد 😎 ✍️
صدقت .. .. النفع والضر بيد الله سبحانه ، ولا جالب للرزق الا هو ..
تركي القرشي
جزاك الله خيرا في الدنيا الآخرة

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