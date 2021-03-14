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طريقة تسجيل مواطني دول الخليج والمقيمين في أبشر

Time منذ 12 دقيقة
Views 1286
طريقة تسجيل مواطني دول الخليج والمقيمين في أبشر

الرياض (صدى):
جددت إمارة منطقة مكة المكرمة التذكير بخطوات تسجيل مواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين من التابعين بمنصة أبشر.

وقالت إمارة مكة المكرمة، أنه يمكن للمواطن الخليجي والزائر التسجيل في منصة أبشر بموجب رقم الحدود، كما يمكن للتابعين المقيمين التسجيل بموجب رقم هوية مقيم.

وأضافت أنه يمكن لمواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين التابعين والزوار التسجيل بالمنصة من خلال إتباع الخطوات التالية:

- الدخول على بوابة وزارة الداخلية من خلال الرابط التالي من هــــنــــا.

- تعبئة البيانات الشخصية للمستخدم.

- تأكيد عملية التسجيل.

- تفعيل الخدمة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية لتفعيل أبشر ومن خلال البنوك السعودية.

Time واتساب
دول الخليج
إمارة مكة
أبشر

أحدث التعليقات

الزعيم العالمي الأستثنائي
يجونك الفقراويه الحين ماصدقو خبر من بغض الزعيم العالمي اللي غايضهم ومردغ انوفهم بالتراب مستانسين ياحبهم للأشاعات والكذب والتزوير شي تربو عليه بناديهم القذر، العالميه صعبه قويه ياعمي روووووووووح👊🏻🤣🤣🤣🤣💪🏻💙
¥ ولد نجد ¥
الله يقويكم
ع. س. ع
صادوة
خالد
المشكله هذا مضروب راسه راعي شراب وبلاوي وجاب هدف غفله بمنتخب بلجيكا الداج والى يومنا منتخب داج والدليل ولا بطوله ولا دور اربعه لااوربيا منتخبات او انديه او بطيخ واللاعب ذو الاصول التشاديه لاعب عادي وطولاته 5 وجزمة جحفلي جابت الخمس بطولات بظرف سنتين بس
خالد العتيبي
صياغة الموضوع ركيكة

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