طريقة تسجيل مواطني دول الخليج والمقيمين في أبشر

الرياض (صدى):
جددت إمارة منطقة مكة المكرمة التذكير بخطوات تسجيل مواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين من التابعين بمنصة أبشر.
وقالت إمارة مكة المكرمة، أنه يمكن للمواطن الخليجي والزائر التسجيل في منصة أبشر بموجب رقم الحدود، كما يمكن للتابعين المقيمين التسجيل بموجب رقم هوية مقيم.
وأضافت أنه يمكن لمواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين التابعين والزوار التسجيل بالمنصة من خلال إتباع الخطوات التالية:
- الدخول على بوابة وزارة الداخلية من خلال الرابط التالي من هــــنــــا.
- تعبئة البيانات الشخصية للمستخدم.
- تأكيد عملية التسجيل.
- تفعيل الخدمة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية لتفعيل أبشر ومن خلال البنوك السعودية.