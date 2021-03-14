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بالفيديو.. الزعاق يتوقع موعد استقرار الأحوال المناخية بالمملكة بعد العاصفة الغبارية 

Time منذ 18 دقيقة
Views 1460
بالفيديو.. الزعاق يتوقع موعد استقرار الأحوال المناخية بالمملكة بعد العاصفة الغبارية 

الرياض (صدى):
كشف خبير الفلك، الدكتور خالد الزعاق، عن العاصفة الرملية التي عن موعد استقرار الأجواء المناخية بعد العاصفة الرملية التي ضربت المملكة.

وقال خالد الزعاق: " الموجة الغبارية التي عشناها طوال الثلاثة أيام المنصرمة انتهت، وتلاشت ونعيش الآن على آثارها، وإن كان ما نشوف الشمس صافية لأن الغبار انطلق وارتفع من طبقات الجو الملامسة لنا الدنيا إلى طبقات الجو العليا " .

ودعا خالد الزعاق المواطنين لتنظيف المنازل من آثار الغبار، قائلا: " نظفوا بيوتكم، من آثار الغبار والعوائق الترابية بسبب الموجة الغبارية " .

وأوضح: " لن تستقر الأجواء حتى يتمكن فصل الصيف من المنظومة المناخية، وهذا لا يكون إلا في موسم الكنة أي في منتصف شهر رمضان " .

 

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حالة الطقس
خالد الزعاق
العاصفة الرملية

أحدث التعليقات

الزعيم العالمي الأستثنائي
يجونك الفقراويه الحين ماصدقو خبر من بغض الزعيم العالمي اللي غايضهم ومردغ انوفهم بالتراب مستانسين ياحبهم للأشاعات والكذب والتزوير شي تربو عليه بناديهم القذر، العالميه صعبه قويه ياعمي روووووووووح👊🏻🤣🤣🤣🤣💪🏻💙
¥ ولد نجد ¥
الله يقويكم
ع. س. ع
صادوة
خالد
المشكله هذا مضروب راسه راعي شراب وبلاوي وجاب هدف غفله بمنتخب بلجيكا الداج والى يومنا منتخب داج والدليل ولا بطوله ولا دور اربعه لااوربيا منتخبات او انديه او بطيخ واللاعب ذو الاصول التشاديه لاعب عادي وطولاته 5 وجزمة جحفلي جابت الخمس بطولات بظرف سنتين بس
خالد العتيبي
صياغة الموضوع ركيكة

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