بالفيديو.. الزعاق يتوقع موعد استقرار الأحوال المناخية بالمملكة بعد العاصفة الغبارية 

الرياض (صدى):
كشف خبير الفلك، الدكتور خالد الزعاق، عن العاصفة الرملية التي عن موعد استقرار الأجواء المناخية بعد العاصفة الرملية التي ضربت المملكة.
وقال خالد الزعاق: " الموجة الغبارية التي عشناها طوال الثلاثة أيام المنصرمة انتهت، وتلاشت ونعيش الآن على آثارها، وإن كان ما نشوف الشمس صافية لأن الغبار انطلق وارتفع من طبقات الجو الملامسة لنا الدنيا إلى طبقات الجو العليا " .
ودعا خالد الزعاق المواطنين لتنظيف المنازل من آثار الغبار، قائلا: " نظفوا بيوتكم، من آثار الغبار والعوائق الترابية بسبب الموجة الغبارية " .
وأوضح: " لن تستقر الأجواء حتى يتمكن فصل الصيف من المنظومة المناخية، وهذا لا يكون إلا في موسم الكنة أي في منتصف شهر رمضان " .