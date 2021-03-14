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الإطاحة بـ 5 أشخاص انتحلوا صفة رجل أمن لسلب مساكن العمالة بمكة

Time منذ 35 دقيقة
Views 1414
الإطاحة بـ 5 أشخاص انتحلوا صفة رجل أمن لسلب مساكن العمالة بمكة

الرياض (صدى):
تمكنت شرطة منطقة مكة من القبض على خمسة أشخاص انتحلوا صفة رجل أمن لسلب مبالغ مالية ومقتنيات شخصية

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (5) أشخاص، مواطن و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية التشادية، في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في انتحال صفة رجل الأمن والسطو على إسكان العمالة وسلب مبالغ مالية ومقتنيات شخصية، إضافة إلى سرقة مركبة أحدهم.

وجرى إيقافهم واتُخِذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

Time واتساب
شرطة منطقة مكة
رجل أمن
مساكن العمالة

أحدث التعليقات

الزعيم العالمي الأستثنائي
يجونك الفقراويه الحين ماصدقو خبر من بغض الزعيم العالمي اللي غايضهم ومردغ انوفهم بالتراب مستانسين ياحبهم للأشاعات والكذب والتزوير شي تربو عليه بناديهم القذر، العالميه صعبه قويه ياعمي روووووووووح👊🏻🤣🤣🤣🤣💪🏻💙
¥ ولد نجد ¥
الله يقويكم
ع. س. ع
صادوة
خالد
المشكله هذا مضروب راسه راعي شراب وبلاوي وجاب هدف غفله بمنتخب بلجيكا الداج والى يومنا منتخب داج والدليل ولا بطوله ولا دور اربعه لااوربيا منتخبات او انديه او بطيخ واللاعب ذو الاصول التشاديه لاعب عادي وطولاته 5 وجزمة جحفلي جابت الخمس بطولات بظرف سنتين بس
خالد العتيبي
صياغة الموضوع ركيكة

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