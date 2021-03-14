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الأمن البيئي يوضح عقوبة مخالفات محازات الصيد البري الخاصة

Time منذ 22 دقيقة
Views 1395
الأمن البيئي يوضح عقوبة مخالفات محازات الصيد البري الخاصة

الرياض (صدى):
أوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية أقرت عقوبات محازات الصيد البري الخاصة، حيث جاءت عقوبة تشغيل محازة صيد بري خاصة دون ترخيص ساري الصلاحية، أو تأجير أو استخدام المزارع أو الاستراحات والأملاك الخاصة للصيد البري غرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال، مضيفًا أن عقوبة مخالفة عدم التقيد باشتراطات ترخيص محازة الصيد البري الخاصة غرامة 50 ألف ريال.

وبين الرائد المالكي أن عقوبة مخالفة استخدام كائنات فطرية حيوانية برية مجهولة المصدر، أو جرى الحصول عليها أو إكثارها بطريقة غير نظامية بغرض استخدامها داخل حيازات الصيد، غرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال.

وشدد المتحدث الرسمي على أن القوات الخاصة للأمن البيئي لن تتهاون في تنفيذ العقوبات بحق المخالفين لنظام البيئة، وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقمين (996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

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مخالفات
الأمن البيئي
محازات الصيد البري

أحدث التعليقات

ربيعان الربيعان
اخذنا اللقاح والجرعه الثانيه بعد ثلاثة شهور ويمكن يتفاعل مع الجسم بعد الجرعه الثانيه بشهرين يعني خمسة اشهر ويمكن الجسم مايتفاعل مع اللقاح الله يستر من الجلطات ابو 4 دولار الرخيص مخيس
ع. س. ع
حاط شعارك ثلاثة عصافير على عدد بطولات الدوري اللي عندك 🤣🤣🤣 اما الآسيوية صفر مكعب،،،، وان كنت بعراوي،،، الآسيوية صعبة قوية🤪🤪 انتبه للضغط عندك يا خيخة
ع. س. ع
اقطع واخس يا خيخونة 😪
واضح*** وصريح***
هههههههههههه لا جاباه شكله يقول لهم بشويش عليه،لا تعورونه، تراه فاهي لا تطقونه،.
واضح*** وصريح***
هههههههههههه لا جاباه شكله يقول لهم بشويش عليه،لا تعورونه، تراه فاهي لا تطقونه،.

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