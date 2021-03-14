الأعداد السابقة للصحيفة

التعليم: إنشاء وحدات التوعية الفكرية في إدارات التعليم والجامعات

Time منذ 40 دقيقة
Views 1443
التعليم: إنشاء وحدات التوعية الفكرية في إدارات التعليم والجامعات

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم عن إنشاء وحدات التوعية الفكرية في جميع إدارات التعليم والجامعات؛ وفقاً للنموذج التشغيلي المعتمد، بما يعزز من قيم المواطنة والاعتدال والوسطية، والتصدي لجميع أفكار التطرف والانحلال.

وقال معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ: "إن الوزارة تهدف من إنشاء وحدة التوعية الفكرية في كل إدارة تعليم وجامعة لتعزيز الولاء للدين ثم لولاة الأمر، والانتماء للوطن، ونشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش، والوقاية من الفكر المتطرف ومعالجة آثاره، وتشجيع المبادرات العلمية والبحثية في القضايا الفكرية"، مشيراً إلى أن الوحدة ستعمل على رصد المخالفات والأفكار والسلوكيات المتطرفة والمنحلة، والظواهر السلبية التي تدعو إلى الاختلال والخروج عن مصفوفة القيم المجتمعية، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها الوزارة في ضوء الأنظمة واللوائح.

وأضاف معاليه أن وزارة التعليم بكافة قطاعاتها تستشعر أهمية المواطنة الواعية والمسؤولة في أداء مؤسساتها التعليمية، والحرص على تعميقها ووقايتها وتحصينها من أي مهددات تنعكس سلباً على سمعتها المؤسسية وعلى الوطن، مجدداً تأكيده على أن الوزارة لن تسمح باستغلال المؤسسات التعليمية للترويج للفكر المتطرف، أو لممارسة أي سلوكيات تدعو إلى الانحلال، أو استخدام المسؤولية المهنية التعليمية في غير سياقاتها الوطنية.

وأشار د.آل الشيخ إلى أن وحدة التوعية الفكرية ستعمل وفق إستراتيجية محددة، وحوكمة إدارية منضبطة، تسعى من خلاها وزارة التعليم إلى تحقيق جانبين، هما تعزيز (الحصانة والحماية الذاتية) بأن ترصد الوحدة الظواهر السلبية وتحللها وتقدم البرامج العلاجية لها، وأن يحمي كل طالب ومعلم وعضو هيئة تدريس وإداري نفسه من الوقوع في أي مظاهر انحراف فكري، و(التوعية) من خطر الانزلاق في مواطن الشبهات في العالم الافتراضي المفتوح الذي لا حدود له، والمتربصون فيه كُثر، والتضليل الفكري ينشط فيه بلا توقف.

وأوضح وزير التعليم أن وحدة التوعية الفكرية ستعمل وفق اختصاصاتها على تنفيذ الخطط والبرامج والأنشطة والفعاليات التي تعد إنساناً يتمسك بثوابته الدينية، وقيمه الوطنية، ويفتخر بوطنه وقيادته، وحضارته وتاريخه ورموزه الوطنية، ويتحلى بقيم الوسطية والاعتدال، مؤكداً أن الوزارة ستمنح هذه الجهود مزيداً من العناية والاهتمام، وتمكينها لتحقيق أهدافها الإستراتيجية وفق رؤية المملكة 2030.

Time واتساب
وزارة التعليم
وحدات التوعية الفكرية

أحدث التعليقات

ربيعان الربيعان
اخذنا اللقاح والجرعه الثانيه بعد ثلاثة شهور ويمكن يتفاعل مع الجسم بعد الجرعه الثانيه بشهرين يعني خمسة اشهر ويمكن الجسم مايتفاعل مع اللقاح الله يستر من الجلطات ابو 4 دولار الرخيص مخيس
ع. س. ع
حاط شعارك ثلاثة عصافير على عدد بطولات الدوري اللي عندك 🤣🤣🤣 اما الآسيوية صفر مكعب،،،، وان كنت بعراوي،،، الآسيوية صعبة قوية🤪🤪 انتبه للضغط عندك يا خيخة
ع. س. ع
اقطع واخس يا خيخونة 😪
واضح*** وصريح***
هههههههههههه لا جاباه شكله يقول لهم بشويش عليه،لا تعورونه، تراه فاهي لا تطقونه،.
واضح*** وصريح***
هههههههههههه لا جاباه شكله يقول لهم بشويش عليه،لا تعورونه، تراه فاهي لا تطقونه،.

أخر الأخبار

ملكة جمال اليونان في موقف محرج
ملكة جمال اليونان في موقف محرج
Time منذ 10 دقائق Views 221
مواطن وموقف مع الناقة
مواطن وموقف مع الناقة
Time منذ 11 دقيقة Views 240
سمكة ثعبان البحر الفضي
سمكة ثعبان البحر الفضي
Time منذ 11 دقيقة Views 190
الأمن البيئي يوضح عقوبة مخالفات محازات الصيد البري الخاصة
الأمن البيئي يوضح عقوبة مخالفات محازات الصيد البري الخاصة
Time منذ 22 دقيقة Views 1391
بالصور..  الهلال يستأنف تدريباته الاعتيادية بمشاركة العليان وباهبري
بالصور..  الهلال يستأنف تدريباته الاعتيادية بمشاركة العليان وباهبري
Time منذ 30 دقيقة Views 1474
التعليم: إنشاء وحدات التوعية الفكرية في إدارات التعليم والجامعات
التعليم: إنشاء وحدات التوعية الفكرية في إدارات التعليم والجامعات
Time منذ 40 دقيقة Views 1443
استشاري يكشف الفحوصات المقدمة للطلاب ويوضح أهميتها
استشاري يكشف الفحوصات المقدمة للطلاب ويوضح أهميتها
Time منذ 43 دقيقة Views 1483
حقيقة ما تردد حول جلب الأحجار الكريمة للرزق والخير 
حقيقة ما تردد حول جلب الأحجار الكريمة للرزق والخير 
Time منذ ساعة Views 2051
ماصدقت خبر بالسيارة القديمة
ماصدقت خبر بالسيارة القديمة
Time منذ ساعة Views 571
مضاربة بين شاب كويتي مع الشرطة
مضاربة بين شاب كويتي مع الشرطة
Time منذ ساعة Views 649