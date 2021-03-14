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حقيقة ما تردد حول جلب الأحجار الكريمة للرزق والخير 

Time منذ ساعة
Views 2051
حقيقة ما تردد حول جلب الأحجار الكريمة للرزق والخير 

عادل الحربي (صدى):
نفى رئيس مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة أحمد حسن فتيحي، ما تردد حول جلب الأحجار الكريمة للرزق والخير.

وقال أحمد فتيحي،إنها خرافة ولا تنفع ولا تضر، مشيرا إلى الأحجار الكريمة لا تضر ولا تنفع ولا تجلب الخير ولا تدفع الشر.

وأوضح أن سبب ترويجها بهذه الطريقة يرجع إلى دعاية أطلقها تجار الأحجار في العالم إبان الحرب العالمية الأولى والثانية التي نتج عنها ركود في بيع الأحجار.

وتابع أن تجار الأحجار وقتها وضعوا لها مواصفات خاصة، وربطوها بالأشهر وأعياد الميلاد للتبارك، وشاع تداولها ورواجها بكثرة في الأسواق، موضحا كل من يؤمن بأن الأحجار الكريمة تجلب الخير أو الشر أو الرزق، أن يصحح معتقداته ويرجع ويتوب إلى الله عز وجل.

Time واتساب
الأحجار الكريمة
الرزق
أحمد فتيحي

أحدث التعليقات

ربيعان الربيعان
اخذنا اللقاح والجرعه الثانيه بعد ثلاثة شهور ويمكن يتفاعل مع الجسم بعد الجرعه الثانيه بشهرين يعني خمسة اشهر ويمكن الجسم مايتفاعل مع اللقاح الله يستر من الجلطات ابو 4 دولار الرخيص مخيس
ع. س. ع
حاط شعارك ثلاثة عصافير على عدد بطولات الدوري اللي عندك 🤣🤣🤣 اما الآسيوية صفر مكعب،،،، وان كنت بعراوي،،، الآسيوية صعبة قوية🤪🤪 انتبه للضغط عندك يا خيخة
ع. س. ع
اقطع واخس يا خيخونة 😪
واضح*** وصريح***
هههههههههههه لا جاباه شكله يقول لهم بشويش عليه،لا تعورونه، تراه فاهي لا تطقونه،.
واضح*** وصريح***
هههههههههههه لا جاباه شكله يقول لهم بشويش عليه،لا تعورونه، تراه فاهي لا تطقونه،.

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