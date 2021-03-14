حقيقة ما تردد حول جلب الأحجار الكريمة للرزق والخير 

عادل الحربي (صدى):
نفى رئيس مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة أحمد حسن فتيحي، ما تردد حول جلب الأحجار الكريمة للرزق والخير.
وقال أحمد فتيحي،إنها خرافة ولا تنفع ولا تضر، مشيرا إلى الأحجار الكريمة لا تضر ولا تنفع ولا تجلب الخير ولا تدفع الشر.
وأوضح أن سبب ترويجها بهذه الطريقة يرجع إلى دعاية أطلقها تجار الأحجار في العالم إبان الحرب العالمية الأولى والثانية التي نتج عنها ركود في بيع الأحجار.
وتابع أن تجار الأحجار وقتها وضعوا لها مواصفات خاصة، وربطوها بالأشهر وأعياد الميلاد للتبارك، وشاع تداولها ورواجها بكثرة في الأسواق، موضحا كل من يؤمن بأن الأحجار الكريمة تجلب الخير أو الشر أو الرزق، أن يصحح معتقداته ويرجع ويتوب إلى الله عز وجل.