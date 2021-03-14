رئيس الأهلي يناقش أوضاع الفريق في الفترة الماضية 

طلال الغامدي (صدى):
ناقشت إدارة النادي الأهلي في اجتماعها، برئاسة عبدالإلة مؤمنة أوضاع الفريق في الفترة الماضية، أسباب سوء نتائج الفريق في المباريات الماضية خلال دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وعاود الأهلي، تدريباته استعداداً لمواجهة الفتح في الجولة المقبلة بعد الإجازة التي منحها الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الفريق للاعبين بعد مباراة النصر في الجولة الماضية والتي خسرها 1-2.
وقسم فلادان الفريق إلى مجموعتين، حيث قامت المجموعة الأولى المشاركة بشكل أساسي أمام النصر بتدريبات استرجاعية، بينما أدى بقية اللاعبين تدريبات بالكرة.
وتلقى الأهلي 4 خسائر متتالية وتعادل قبلها في مباراتين ليهبط إلى المركز الخامس في ترتيب فرق الدوري، بعد أن كان على بعد نقطتين من الشباب المتصدر حينها.