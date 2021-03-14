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الأهلي يناقش أسباب سوء نتائج الفريق في المباريات الماضية

Time منذ 24 دقيقة
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الأهلي يناقش أسباب سوء نتائج الفريق في المباريات الماضية

نواف السالم (صدى):
عقدت الإدارة الأهلاوية اجتماع، اليوم الأحد، برئاسة عبدالإلة مؤمنة أوضاع الفريق الأول لكرة القدم في الفترة الماضية، وأسباب سوء نتائج الفريق في المباريات الماضية خلال دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل الفريق تدريباته استعداداً لمواجهة الفتح في الجولة المقبلة بعد الإجازة التي منحها الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الفريق للاعبين بعد مباراة النصر في الجولة الماضية والتي خسرها 1-2.

وقسم فلادان الفريق إلى مجموعتين، حيث قامت المجموعة الأولى المشاركة بشكل أساسي أمام النصر بتدريبات استرجاعية، بينما أدى بقية اللاعبين تدريبات بالكرة.

يذكر أن الأهلي تلقى 4 خسائر متتالية وتعادل قبلها في مباراتين ليهبط إلى المركز الخامس في ترتيب فرق الدوري، بعد أن كان على بعد نقطتين من الشباب المتصدر حينها ميدانياً.

Time واتساب
الأهلي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
نتائج الفريق

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
القهر المركب هنا بمثابة تعطيل من كذا ناحية أهمها على الإطلاق تعريف الناشئة والمتابعين والمتربعين جميعا أن مفاصل التمثيل لدرجات الكتلة والمجموع والوحدة والارتباط والثبات الممثلة للعناصر تبدأ وتنتهي في جدولة دورية يبحث عنها العلم منذ 180 عاما ولا تزال بعد اكتشافها في صورتها الأروع لم تأت بعد إلا بعد رفع الإيقاف عن د محمد ماجد بخش الذي عمل عليها على مدار عمره الجامعي فوق 4 عقود لينال من أعداء العلم هجوما شرسا غير مبرر وصل إلى إقصائه وتعطيله عن دور علمي جبار ينتظره الوطن بثبات وقبله العالم بتحفز منقطع النظير
الملل
اشغلتوا النايب العام بالقبض عليه وليه المحترمه مادام عندها خروف في البيت ينزل معها وما في احد يتجراء يلتفت عليها
ع. س. ع
خذ الخيخة من أفواه الخيخاويون فخيخة يريد مصلحة البطيخة لأن لو سقطت البطيخة لصارت خيخة
faeiz1122
على حسب ماقرأت في هشتاق في التويتر أن صوت الفتاة انتشر في أكثر من مقطع لحوادث تحرش بمعنى هي تقصد تتكلم على الشباب وتصورهم واذا كان كذلك اتمنى ايقافها عند حدها وايقاف الشباب ايضا اما اذا كان عكس الكلام اللي فوق اتمنى وضع حد للمتحرشين
كاتب رياضي
كل التوفيق والنجاح والفوز للاتحاد المونديالي

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