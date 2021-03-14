الأهلي يناقش أسباب سوء نتائج الفريق في المباريات الماضية

نواف السالم (صدى):
عقدت الإدارة الأهلاوية اجتماع، اليوم الأحد، برئاسة عبدالإلة مؤمنة أوضاع الفريق الأول لكرة القدم في الفترة الماضية، وأسباب سوء نتائج الفريق في المباريات الماضية خلال دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وواصل الفريق تدريباته استعداداً لمواجهة الفتح في الجولة المقبلة بعد الإجازة التي منحها الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الفريق للاعبين بعد مباراة النصر في الجولة الماضية والتي خسرها 1-2.
وقسم فلادان الفريق إلى مجموعتين، حيث قامت المجموعة الأولى المشاركة بشكل أساسي أمام النصر بتدريبات استرجاعية، بينما أدى بقية اللاعبين تدريبات بالكرة.
يذكر أن الأهلي تلقى 4 خسائر متتالية وتعادل قبلها في مباراتين ليهبط إلى المركز الخامس في ترتيب فرق الدوري، بعد أن كان على بعد نقطتين من الشباب المتصدر حينها ميدانياً.