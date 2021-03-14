نصيحة الشمراني لرئيس الأهلي "مؤمنة" بعد تراجع مستوى الفريق 

ماجد محمد (صدى):
وجه الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني، نصيحة إلى رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي عبد الإله مؤمنة، بعد تراجع مستوى الفريق، خلال الفترة الماضية بدوري المحترفين.
وقال أحمد الشمراني:" يا رئيس الأهلي خذ النصيحة من أفواه الأهلاويين"، مضيفا:"هل في طلبنا ومطالبات بإنقاذ الأهلي حرب على الإدارة كما تدعي يا هذا.. أم مساعدة للخروج من أزمة كبيره ضحيتها الكيان".
وتابع: "الوقت ليس وقت جدل أو محاسبة أي مقصر بحق الأهلي بقدر ما هو وقت التفاف لإنقاذ الأهلي، ففضلاً وفروا ألافاتكم حول الأشخاص إلى وقت الرخاء لأننا اليوم في وقت الشدة".