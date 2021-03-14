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الصحة تعلن عن برنامج مساعد طبيب الأسنان المنتهي بالتوظيف

Time منذ 40 دقيقة
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الصحة تعلن عن برنامج مساعد طبيب الأسنان المنتهي بالتوظيف

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية بدء التقديم في برنامج (مساعد طبيب الأسنان) المنتهي بالتوظيف 2021م.

ويؤهل برنامج (مساعد طبيب الأسنان) خريجي البرنامج للعمل كمساعدين مستقلين لطبيب الأسنان من خلال المساعدة في الجوانب السريرية والإدارية في عيادة طب الأسنان وذلك عن طريق تهيئة المتدربين لإدارة معلومات المرضى وإعداد الأدوات وتعقيمها والعناية بها، بالإضافة إلى المساعدة في إجراءات طب الأسنان، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

وإشترطت الصحة إلى أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وليس على رأس العمل، وأن تكون شهادة بكالوريوس في التخصصات التالية "أحياء, أحياء دقيقة, تقنية حيوية, فيزياء,كيمياء,كيمياء حيوية,شهادة لغة انجليزية لأحد الاختبارات.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1442/08/01هـ الموافق 2021/03/14م ووينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1442/08/08هـ الموافق 2021/03/21م، من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــــا .

Time واتساب
الصحة
مساعد طبيب
عيادة طب الأسنان

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
القهر المركب هنا بمثابة تعطيل من كذا ناحية أهمها على الإطلاق تعريف الناشئة والمتابعين والمتربعين جميعا أن مفاصل التمثيل لدرجات الكتلة والمجموع والوحدة والارتباط والثبات الممثلة للعناصر تبدأ وتنتهي في جدولة دورية يبحث عنها العلم منذ 180 عاما ولا تزال بعد اكتشافها في صورتها الأروع لم تأت بعد إلا بعد رفع الإيقاف عن د محمد ماجد بخش الذي عمل عليها على مدار عمره الجامعي فوق 4 عقود لينال من أعداء العلم هجوما شرسا غير مبرر وصل إلى إقصائه وتعطيله عن دور علمي جبار ينتظره الوطن بثبات وقبله العالم بتحفز منقطع النظير
الملل
اشغلتوا النايب العام بالقبض عليه وليه المحترمه مادام عندها خروف في البيت ينزل معها وما في احد يتجراء يلتفت عليها
ع. س. ع
خذ الخيخة من أفواه الخيخاويون فخيخة يريد مصلحة البطيخة لأن لو سقطت البطيخة لصارت خيخة
faeiz1122
على حسب ماقرأت في هشتاق في التويتر أن صوت الفتاة انتشر في أكثر من مقطع لحوادث تحرش بمعنى هي تقصد تتكلم على الشباب وتصورهم واذا كان كذلك اتمنى ايقافها عند حدها وايقاف الشباب ايضا اما اذا كان عكس الكلام اللي فوق اتمنى وضع حد للمتحرشين
كاتب رياضي
كل التوفيق والنجاح والفوز للاتحاد المونديالي

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