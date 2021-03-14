الصحة تعلن عن برنامج مساعد طبيب الأسنان المنتهي بالتوظيف

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية بدء التقديم في برنامج (مساعد طبيب الأسنان) المنتهي بالتوظيف 2021م.
ويؤهل برنامج (مساعد طبيب الأسنان) خريجي البرنامج للعمل كمساعدين مستقلين لطبيب الأسنان من خلال المساعدة في الجوانب السريرية والإدارية في عيادة طب الأسنان وذلك عن طريق تهيئة المتدربين لإدارة معلومات المرضى وإعداد الأدوات وتعقيمها والعناية بها، بالإضافة إلى المساعدة في إجراءات طب الأسنان، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
وإشترطت الصحة إلى أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وليس على رأس العمل، وأن تكون شهادة بكالوريوس في التخصصات التالية "أحياء, أحياء دقيقة, تقنية حيوية, فيزياء,كيمياء,كيمياء حيوية,شهادة لغة انجليزية لأحد الاختبارات.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1442/08/01هـ الموافق 2021/03/14م ووينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1442/08/08هـ الموافق 2021/03/21م، من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــــا .