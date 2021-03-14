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التعليم توضح آلية الاستفادة من خدمة التحقق من المؤهلات الجامعية

Time منذ ساعة
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التعليم توضح آلية الاستفادة من خدمة التحقق من المؤهلات الجامعية

الرياض (صدى):
كشفت وزارة التعليم، عن آلية الاستفادة من خدمة التحقق من المؤهلات الجامعية (مؤهل)، مبينة أن هذه الخدمة تتيح إمكانية التحقق من المؤهلات الجامعية من الجامعات السعودية بطريقة سهلة وسريعة.

وأوضحت التعليم، أن الوقت المتوقع لإغلاق الطلب هو خمسة أيام عمل، مشيرة إلى أنه لا يوجد شروط للتسجيل الأفراد في خمة التحقق التحقق من المؤهلات الجامعية (مؤهل)، موضحة الضوابط والاشترطات والمتطلبات الضرورية واللازمة للتسجيل كجهة للاستفادة من الخدمة، وتتمثل هذه الشروط في "خطاب تفويض ممثل الجهة,وصورة هوية لممثل الجهة،و سجل تجاري (للقطاع الخاص فقط)

وأضافت آلية وإجراءات التقديم للاستفادة من خدمة التحقق من المؤهلات الجامعية (مؤهل)، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على بوابة جامعة من خلال الرابط التالي

- اختر "خدمة مؤهل" الموجودة ضمن الخدمات أسفل الصفحة

- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور

- يمكنك الآن الاستفادة من الخدمة.

خطوات عرض المؤهلات:

- بعد الدخول على الخدمة اختر (مؤهلاتي) من القائمة الفرعية

- ستظهر لك نافذة تحتوي على مؤهلاتك

- في حال لم يتم عرض المؤهلات العلمية الخاصة بك يرجى اتباع التالي:

- تعبئة نموذج طلب إتاحة البيانات (المؤهلات)

- تقديم النموذج للمؤسسة التعليمية المعنية من خلال خدمة تواصل على الرابط التالي:

خطوات تسجيل جهة:

- بعد الدخول على الخدمة اختر (تسجيل جهة) من القائمة الفرعية

- إكمال البيانات المطلوبة

- إرفاق المستندات المطلوبة

- بعد تعبئة البيانات وإرفاق الملفات قم بالنقر على ايقونة (إرسال)

- تم إرسال الطلب وبانتظار الموافقة عليه من الوزارة

التحقق من المؤهلات الجامعية (مؤهل):

- بعد الدخول على الخدمة اختر (خدمة مؤهل) من القائمة الفرعية

- فم بإدخال رقم الهوية لمن ترغب التحقق من مؤهلاته ثم قم بالنقر على أيقونة (استعلام).

وأكدت الوزارة أنه في حالة تعثر المستفيد أو عدم تمكنه من الاستمتاع بالخدمة إلكترونيًّا يمكنه الحصول عليها من خلال القنوات البديلة، وذلك من خلال الاتصال على مركز رعاية المستفيدين 19996 الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو التواصل مع مركز رعاية المستفيدين تواصل، ويمكن الوصول له بشكل مباشر.

ولفتت وزارة التعليم إلى أنه بعد التقدم بطلب الخدمة سيصل رقم الطلب بالاضافة إلى رابط لآلية متابعة الطلب عبر البريد الإلكتروني أو رسائل الجوال ويمكن لمقدم الطلب متابعة حالة الطلب باستخدام هذا الرقم.

Time واتساب
التعليم
المؤهلات الجامعية

أحدث التعليقات

الزعيم العالمي الأستثنائي
يجونك الفقراويه الحين ماصدقو خبر من بغض الزعيم العالمي اللي غايضهم ومردغ انوفهم بالتراب مستانسين ياحبهم للأشاعات والكذب والتزوير شي تربو عليه بناديهم القذر، العالميه صعبه قويه ياعمي روووووووووح👊🏻🤣🤣🤣🤣💪🏻💙
¥ ولد نجد ¥
الله يقويكم
ع. س. ع
صادوة
خالد
المشكله هذا مضروب راسه راعي شراب وبلاوي وجاب هدف غفله بمنتخب بلجيكا الداج والى يومنا منتخب داج والدليل ولا بطوله ولا دور اربعه لااوربيا منتخبات او انديه او بطيخ واللاعب ذو الاصول التشاديه لاعب عادي وطولاته 5 وجزمة جحفلي جابت الخمس بطولات بظرف سنتين بس
خالد العتيبي
صياغة الموضوع ركيكة

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