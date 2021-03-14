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أرسنال يتغلب على توتنهام بثنائية في الدوري الإنجليزي 

Time منذ ساعة
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أرسنال يتغلب على توتنهام بثنائية في الدوري الإنجليزي 

وكالات (صدى):
تغلب فريق أرسنال على توتنهام بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 28 لبطولة الدوري الإنجليزي.

 

وافتتح اللاعب إيريك لاميلا التسجيل لـ توتنهام في الدقيقة 33 بتسديدة رائعة من منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 44، أحرز النرويجي مارتين أوديجارد هدف التعادل لأرسنال، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

 

وتمكن الفرنسي ألكسندر لاكازيت تسجيل الهدف الثاني لـ ارسنال في الدقيقة 64 من ضربة جزاء، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار، فيما تحصل إيريك لاميلا على البطاقة الحمراء في الدقيقة 76 ليترك فريقه منقوصًا، كما شارك محمد النني في المباراة كبديل منذ الدقيقة 87.

 

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد أرسنال للنقطة 41 في المركز العاشر، وتوقف رصيد توتنهام عند 45 نقطة في المركز السابع.

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أرسنال
الدوري الإنجليزي
توتنهام

أحدث التعليقات

الزعيم العالمي الأستثنائي
يجونك الفقراويه الحين ماصدقو خبر من بغض الزعيم العالمي اللي غايضهم ومردغ انوفهم بالتراب مستانسين ياحبهم للأشاعات والكذب والتزوير شي تربو عليه بناديهم القذر، العالميه صعبه قويه ياعمي روووووووووح👊🏻🤣🤣🤣🤣💪🏻💙
¥ ولد نجد ¥
الله يقويكم
ع. س. ع
صادوة
خالد
المشكله هذا مضروب راسه راعي شراب وبلاوي وجاب هدف غفله بمنتخب بلجيكا الداج والى يومنا منتخب داج والدليل ولا بطوله ولا دور اربعه لااوربيا منتخبات او انديه او بطيخ واللاعب ذو الاصول التشاديه لاعب عادي وطولاته 5 وجزمة جحفلي جابت الخمس بطولات بظرف سنتين بس
خالد العتيبي
صياغة الموضوع ركيكة

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