أرسنال يتغلب على توتنهام بثنائية في الدوري الإنجليزي 

وكالات (صدى):
تغلب فريق أرسنال على توتنهام بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 28 لبطولة الدوري الإنجليزي.
وافتتح اللاعب إيريك لاميلا التسجيل لـ توتنهام في الدقيقة 33 بتسديدة رائعة من منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 44، أحرز النرويجي مارتين أوديجارد هدف التعادل لأرسنال، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.
وتمكن الفرنسي ألكسندر لاكازيت تسجيل الهدف الثاني لـ ارسنال في الدقيقة 64 من ضربة جزاء، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار، فيما تحصل إيريك لاميلا على البطاقة الحمراء في الدقيقة 76 ليترك فريقه منقوصًا، كما شارك محمد النني في المباراة كبديل منذ الدقيقة 87.
بهذه النتيجة، ارتفع رصيد أرسنال للنقطة 41 في المركز العاشر، وتوقف رصيد توتنهام عند 45 نقطة في المركز السابع.