أحمد موسى يضع مدرب نيجيريا في موقف مخرج

وكالات (صدى):
تلقى المدير الفني جيرنوت روهر، مدرب منتخب نيجيريا، انتقادات عديدة بسبب اختياره للنجم أحمد موسى لخوض مباراتين في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا أمام بنين ثم ليسوتو.
وأوضحت صحيفة legit.ng، في تقرير لها، أن مدرب نيجيريا، ما يزال يتلقى انتقادات عنيفة من عشاق النسور الخضراء، بسبب استدعاء موسى في القائمة الرسمية التي تخوض مباراتين في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا أمام بنين ثم ليسوتو.
وأضافت أن عدم ارتباط أحمد موسى بأي نادٍ، منذ أكثر 5 أشهر، يعني أنه ليس في جاهزية بدنية أو فنية، جيدة، لذا يعد اختيار اللاعب في القائمة، غريبًا.
وأشارت إلى أن لاعبًا مثل بول أونواتشو، نجم جينك البلجيكي، لم يظهر اسمه في القائمة الرسمية، بسبب أحمد موسى، رغم تسجيله 26 هدفًا خلال 30 مباراة في كل المسابقات الرسمية التي شارك بها، هذا الموسم.
يذكر أن موسى، البالغ من العمر 28 عامًا، انضم إلى النصر، صيف 2018، قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي، في صفقة أثارت دهشة الجماهير، إذ كانت هي الأغلى عبر تاريخ الكرة بالمملكة، لكن اللاعب النيجيري لم يقدم ما يشفع له بالبقاء أو بالحصول على المزيد من الفرص، لذا استغنى عنه النصر، صيف 2020، بعد اتفاق مرضي بين الطرفين.