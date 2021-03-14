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أحمد موسى يضع مدرب نيجيريا في موقف مخرج

Time منذ 49 دقيقة
Views 1718
أحمد موسى يضع مدرب نيجيريا في موقف مخرج

وكالات (صدى):
تلقى المدير الفني جيرنوت روهر، مدرب منتخب نيجيريا، انتقادات عديدة بسبب اختياره للنجم أحمد موسى لخوض مباراتين في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا أمام بنين ثم ليسوتو.

وأوضحت صحيفة legit.ng، في تقرير لها، أن مدرب نيجيريا، ما يزال يتلقى انتقادات عنيفة من عشاق النسور الخضراء، بسبب استدعاء موسى في القائمة الرسمية التي تخوض مباراتين في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا أمام بنين ثم ليسوتو.

وأضافت أن عدم ارتباط أحمد موسى بأي نادٍ، منذ أكثر 5 أشهر، يعني أنه ليس في جاهزية بدنية أو فنية، جيدة، لذا يعد اختيار اللاعب في القائمة، غريبًا.

وأشارت إلى أن لاعبًا مثل بول أونواتشو، نجم جينك البلجيكي، لم يظهر اسمه في القائمة الرسمية، بسبب أحمد موسى، رغم تسجيله 26 هدفًا خلال 30 مباراة في كل المسابقات الرسمية التي شارك بها، هذا الموسم.

يذكر أن موسى، البالغ من العمر 28 عامًا، انضم إلى النصر، صيف 2018، قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي، في صفقة أثارت دهشة الجماهير، إذ كانت هي الأغلى عبر تاريخ الكرة بالمملكة، لكن اللاعب النيجيري لم يقدم ما يشفع له بالبقاء أو بالحصول على المزيد من الفرص، لذا استغنى عنه النصر، صيف 2020، بعد اتفاق مرضي بين الطرفين.

Time واتساب
أحمد موسى
مدرب نيجيريا
كأس أمم إفريقيا

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
القهر المركب هنا بمثابة تعطيل من كذا ناحية أهمها على الإطلاق تعريف الناشئة والمتابعين والمتربعين جميعا أن مفاصل التمثيل لدرجات الكتلة والمجموع والوحدة والارتباط والثبات الممثلة للعناصر تبدأ وتنتهي في جدولة دورية يبحث عنها العلم منذ 180 عاما ولا تزال بعد اكتشافها في صورتها الأروع لم تأت بعد إلا بعد رفع الإيقاف عن د محمد ماجد بخش الذي عمل عليها على مدار عمره الجامعي فوق 4 عقود لينال من أعداء العلم هجوما شرسا غير مبرر وصل إلى إقصائه وتعطيله عن دور علمي جبار ينتظره الوطن بثبات وقبله العالم بتحفز منقطع النظير
الملل
اشغلتوا النايب العام بالقبض عليه وليه المحترمه مادام عندها خروف في البيت ينزل معها وما في احد يتجراء يلتفت عليها
ع. س. ع
خذ الخيخة من أفواه الخيخاويون فخيخة يريد مصلحة البطيخة لأن لو سقطت البطيخة لصارت خيخة
faeiz1122
على حسب ماقرأت في هشتاق في التويتر أن صوت الفتاة انتشر في أكثر من مقطع لحوادث تحرش بمعنى هي تقصد تتكلم على الشباب وتصورهم واذا كان كذلك اتمنى ايقافها عند حدها وايقاف الشباب ايضا اما اذا كان عكس الكلام اللي فوق اتمنى وضع حد للمتحرشين
كاتب رياضي
كل التوفيق والنجاح والفوز للاتحاد المونديالي

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