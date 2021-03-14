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شاهد.. لحظة تحرش شاب بفتاة في مول شهير بالطائف 

Time منذ ساعة
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شاهد.. لحظة تحرش شاب بفتاة في مول شهير بالطائف 

الطائف (صدى):
أظهر مقطع فيديو، شابٌ يتحرش بفتاة في المملكة، حيث سمع صوت الفتاة التي يتحرش بها، وهي تطرده وتخبره بأنها ستخبر الجميع عنه.

وأطلق مواطنون، هاشتاقا يحمل اسم "متحرش في تيرا مول الطائف"، حتى صعد إلى قائمة الترند في تويتر.

 

وسادت حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين بسبب تحرش شاب بفتاة في الطائف، كما طالبوا الجهات المختصة بالقبض على المتحرش.

 

وجاءت التعليقات كالتالي:"الواحد ما يدري وش يقول عن هذي الأشكال، حتى يوم رفضت البنت لسا واقفين ويسبون!! نعمم خيررررر اتمنى القبض عليهم بأسرع وقت، هذا من اي عصر طالع..فوق الملحجه له وجهه يتحرش وععع"، وطالبت أخرى بالقبض السريع على الشاب، نتمنى نسمع تم القبض بأسرع وقت".

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
القهر المركب هنا بمثابة تعطيل من كذا ناحية أهمها على الإطلاق تعريف الناشئة والمتابعين والمتربعين جميعا أن مفاصل التمثيل لدرجات الكتلة والمجموع والوحدة والارتباط والثبات الممثلة للعناصر تبدأ وتنتهي في جدولة دورية يبحث عنها العلم منذ 180 عاما ولا تزال بعد اكتشافها في صورتها الأروع لم تأت بعد إلا بعد رفع الإيقاف عن د محمد ماجد بخش الذي عمل عليها على مدار عمره الجامعي فوق 4 عقود لينال من أعداء العلم هجوما شرسا غير مبرر وصل إلى إقصائه وتعطيله عن دور علمي جبار ينتظره الوطن بثبات وقبله العالم بتحفز منقطع النظير
الملل
اشغلتوا النايب العام بالقبض عليه وليه المحترمه مادام عندها خروف في البيت ينزل معها وما في احد يتجراء يلتفت عليها
ع. س. ع
خذ الخيخة من أفواه الخيخاويون فخيخة يريد مصلحة البطيخة لأن لو سقطت البطيخة لصارت خيخة
faeiz1122
على حسب ماقرأت في هشتاق في التويتر أن صوت الفتاة انتشر في أكثر من مقطع لحوادث تحرش بمعنى هي تقصد تتكلم على الشباب وتصورهم واذا كان كذلك اتمنى ايقافها عند حدها وايقاف الشباب ايضا اما اذا كان عكس الكلام اللي فوق اتمنى وضع حد للمتحرشين
كاتب رياضي
كل التوفيق والنجاح والفوز للاتحاد المونديالي

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