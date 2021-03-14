شاهد.. لحظة تحرش شاب بفتاة في مول شهير بالطائف 

الطائف (صدى):
أظهر مقطع فيديو، شابٌ يتحرش بفتاة في المملكة، حيث سمع صوت الفتاة التي يتحرش بها، وهي تطرده وتخبره بأنها ستخبر الجميع عنه.
وأطلق مواطنون، هاشتاقا يحمل اسم "متحرش في تيرا مول الطائف"، حتى صعد إلى قائمة الترند في تويتر.
وسادت حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين بسبب تحرش شاب بفتاة في الطائف، كما طالبوا الجهات المختصة بالقبض على المتحرش.
وجاءت التعليقات كالتالي:"الواحد ما يدري وش يقول عن هذي الأشكال، حتى يوم رفضت البنت لسا واقفين ويسبون!! نعمم خيررررر اتمنى القبض عليهم بأسرع وقت، هذا من اي عصر طالع..فوق الملحجه له وجهه يتحرش وععع"، وطالبت أخرى بالقبض السريع على الشاب، نتمنى نسمع تم القبض بأسرع وقت".