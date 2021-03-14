"نزاهة": إيقاف 241 مواطنا ومقيما في 7 جهات حكومية بتهم فساد

الرياض (صدى):
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (263) جولة رقابية خلال شهر رجب 1442 هـ.
وأشارت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، في بيان أصدرته اليوم الأحد، إلى التحقيق مع (757) متهما في قضايا جنائية وإدارية، وإيقاف (241) مواطنا ومقيما منهم موظفين من وزارات (الداخلية، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للجمارك، ومؤسسة البريد السعودي).
ولفتت إلى تورط المتهمين بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير)، وجار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.