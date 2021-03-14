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مأساة مسن فقد زوجته و13 من أبنائه ولُقب بـ " أبو الشهداء "

Time منذ ساعة
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مأساة مسن فقد زوجته و13 من أبنائه ولُقب بـ " أبو الشهداء "

دمشق (صدى):
تحدث شخص سوري عن مأساته مع الحرب ببلاده، والتي أفقدته 13 ابنا وزوجة، وجعلته رغم كبر سنه مسؤولاً عن نحو 11 حفيداً يتيماً.

وروى المواطن السوري عبد الرازق خاتون البالغ من العمر 83 عاما والملقب بـ(أبو الشهداء)، قصة 10 سنوات من المعاناة منذ النزوح من مسقط رأسه في محافظة حماة، إلى إدلب، حتى استقر مع عائلته المؤلفة من 30 فردا في أربع خيم أقامها على أرض زراعية في بلدة حربنوش بريف إدلب الشمالي، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال المسن أنه قُبيل اندلاع الحرب كان يهنأ بحياة سعيدة مع ثلاث زوجات و27 ولداً، عمر أكبرهم 38 عاماً وأصغرهم ثمانية أعوام، لكن بعد 10 سنوات من الحرب انقلبت حياته رأسا على عقب، حيث فقد في بداية الثورة 7 أبناء قاتلوا مع الجيش الحر ضد النظام، ثم فقد 7 آخرين من أسرته بينهم زوجته في قصف طائرات روسية داعمة للنظام لهم في سراقب، وذلك في يناير عام 2020، ووصف فراق أبنائه بالصعب،

وأكد انه لم يشعر يوماً بالندم، حيث إن الوطن يحتاج للتضحية، داعياً الدول العربية ودول العالم إلى تحقيق العدالة ببلاده.

وتمنى المسن أن يستمر في إعالة عائلته وتعليم الصغار، بعدما لجأ عدد من أبنائه الآخرين إلى دول الجوار، لافتا إلى أن حلمه الآن أن يكون لديهم منزل بدل الخيمة وسيارة يتنقل بها.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
القهر المركب هنا بمثابة تعطيل من كذا ناحية أهمها على الإطلاق تعريف الناشئة والمتابعين والمتربعين جميعا أن مفاصل التمثيل لدرجات الكتلة والمجموع والوحدة والارتباط والثبات الممثلة للعناصر تبدأ وتنتهي في جدولة دورية يبحث عنها العلم منذ 180 عاما ولا تزال بعد اكتشافها في صورتها الأروع لم تأت بعد إلا بعد رفع الإيقاف عن د محمد ماجد بخش الذي عمل عليها على مدار عمره الجامعي فوق 4 عقود لينال من أعداء العلم هجوما شرسا غير مبرر وصل إلى إقصائه وتعطيله عن دور علمي جبار ينتظره الوطن بثبات وقبله العالم بتحفز منقطع النظير
الملل
اشغلتوا النايب العام بالقبض عليه وليه المحترمه مادام عندها خروف في البيت ينزل معها وما في احد يتجراء يلتفت عليها
ع. س. ع
خذ الخيخة من أفواه الخيخاويون فخيخة يريد مصلحة البطيخة لأن لو سقطت البطيخة لصارت خيخة
faeiz1122
على حسب ماقرأت في هشتاق في التويتر أن صوت الفتاة انتشر في أكثر من مقطع لحوادث تحرش بمعنى هي تقصد تتكلم على الشباب وتصورهم واذا كان كذلك اتمنى ايقافها عند حدها وايقاف الشباب ايضا اما اذا كان عكس الكلام اللي فوق اتمنى وضع حد للمتحرشين
كاتب رياضي
كل التوفيق والنجاح والفوز للاتحاد المونديالي

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