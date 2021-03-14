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أمانة الطائف تدعو 190 مواطنًا مواطنة لسحب القرعة الإلكترونية لمنحهم أراضي

Time منذ 20 دقيقة
Views 1331
أمانة الطائف تدعو 190 مواطنًا مواطنة لسحب القرعة الإلكترونية لمنحهم أراضي

الرياض (صدى):
دعت أمانة الطائف 190 مواطنًا ومواطنة ممن صدرت لهم أوامر منح سامية لحضور قرعة السحب الإلكتروني وتخصيص الأراضي لهم، وذلك ابتداءً من يوم الأحد القادم (دفعتين يوميًا، دفعة الساعة 9 صباحًا ودفعة أخرى الساعة 10 صباحًا ).

ويستمر السحب الإلكتروني للمواطنين والمواطنات إلى يوم الأربعاء من الأسبوع نفسه، وذلك بمتنزه الردف بقاعة البيئة والإنسان والدخول من البوابة رقم ( 1 ).

وأهاب أمين الطائف المهندس محمد آل هميل بجميع الحاصلين على أوامر منح سامية سرعة تحديث بياناتهم واستكمالها على البوابة الإلكترونية للأمانة من هنا، حيث لن يتم النظر في أي طلب غير مستكمل البيانات، كما طالب المواطنين والمواطنات الذين يريدون التأكد من بياناتهم مراجعة إدارة الأراضي والممتلكات والمنح.

Time واتساب
أمانة الطائف

أحدث التعليقات

شهد عمار مذيعة قناة زد رصيدك.7
آآآمين الله يشفي شدا ام ندو أبرة شفاط
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه.
لا يهمونك انا مجنونك
ماطلب رايك الجماز
منصور
اللي جايب الخبر ماعنده معلومات جاب هدف مع الاتحاد
لا يهمونك انا مجنونك
هههههة هيا نتجها ياسعيد بزر من بزارين الأمة الزرقاء الجمك امام الكل وللمحاكم سيسحبك بلسانك ياسعيدوة

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