توضيح من الموارد البشرية بشأن الخدمات التي تقدمها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

الرياض (صدى):
قال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تقدم 3 خدمات أساسية تتمثل في الخروج والعودة، والخروج النهائي، والتنقل الوظيفي.
وأكد خلال حديثه للقناة الإخبارية اليوم (الأحد) أن 7 ملايين عامل في القطاع الخاص سيستفيدون من المبادرة بما فيهم الذين ليس لديهم عقود، أو انتهت عقودهم الحالية.
وأضاف أن المبادرة غطت جميع جوانب أطراف العلاقة التعاقدية من خلال مراعاة حقوق أي منهما، وفق أفضل الممارسات الدولية، مما سينعكس بشكل إيجابي على مرونة وتنافسية سوق العمل.