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توضيح من الموارد البشرية بشأن الخدمات التي تقدمها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

Time منذ 26 دقيقة
Views 1403
توضيح من الموارد البشرية بشأن الخدمات التي تقدمها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

الرياض (صدى):
قال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تقدم 3 خدمات أساسية تتمثل في الخروج والعودة، والخروج النهائي، والتنقل الوظيفي.

وأكد خلال حديثه للقناة الإخبارية اليوم (الأحد) أن 7 ملايين عامل في القطاع الخاص سيستفيدون من المبادرة بما فيهم الذين ليس لديهم عقود، أو انتهت عقودهم الحالية.

وأضاف أن المبادرة غطت جميع جوانب أطراف العلاقة التعاقدية من خلال مراعاة حقوق أي منهما، وفق أفضل الممارسات الدولية، مما سينعكس بشكل إيجابي على مرونة وتنافسية سوق العمل.

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الموارد البشرية
مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

أحدث التعليقات

شهد عمار مذيعة قناة زد رصيدك.7
آآآمين الله يشفي شدا ام ندو أبرة شفاط
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه.
لا يهمونك انا مجنونك
ماطلب رايك الجماز
منصور
اللي جايب الخبر ماعنده معلومات جاب هدف مع الاتحاد
لا يهمونك انا مجنونك
هههههة هيا نتجها ياسعيد بزر من بزارين الأمة الزرقاء الجمك امام الكل وللمحاكم سيسحبك بلسانك ياسعيدوة

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