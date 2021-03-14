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الزكاة والدخل تدعو للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات

Time منذ ساعة
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الزكاة والدخل تدعو للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات

الرياض (صدى):
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع مكلفيها الخاضعين للأنظمة الضريبية، إلى الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، إحدى المبادرات الهادفة إلى تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص نتيجة الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، التي مددت ستة أشهر ابتداءً من 21 يناير الماضي حتى الـ30 من يونيو المقبل.

وقالت الهيئى أن المبادرة تشمل إعفاء المكلّفين من غرامات التأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بإقرارات واجبة التقديم أو السداد للهيئة قبل تاريخ التمديد.

وأضافت أن المبادرة تتضمن ثلاث مراحل، الأولى من تاريخ الـ21 يناير حتى نهاية مارس الجاري، حيث يُعفى المكلف من الغرامات بنسبة 100% إذا قام بسداد أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة أو الغرامات بالكامل، في حين يُعفى المكلف من الغرامات بنسبة 75% وذلك في المرحلة الثانية من المبادرة ابتداءً من أبريل حتى نهاية مايو، فيما يعفى المكلف من الغرامات بنسبة 50% خلال شهر يونيو من عام 2021م.

وطلبت الزكاة والدخل المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل التعريفي الخاص بالمبادرة المطلق مؤخراً عبر موقعها الإلكتروني .

Time واتساب
الزكاة والدخل
المكلفين
مبادرة إلغاء الغرامات

أحدث التعليقات

شهد عمار مذيعة قناة زد رصيدك.7
آآآمين الله يشفي شدا ام ندو أبرة شفاط
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه.
لا يهمونك انا مجنونك
ماطلب رايك الجماز
منصور
اللي جايب الخبر ماعنده معلومات جاب هدف مع الاتحاد
لا يهمونك انا مجنونك
هههههة هيا نتجها ياسعيد بزر من بزارين الأمة الزرقاء الجمك امام الكل وللمحاكم سيسحبك بلسانك ياسعيدوة

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