الموت يغيب الملاكم الأسطوري مارفن هاغلر 

وكالات (صدى):
غيب الموت أحد أبرز أساطيرها في فئة الوزن المتوسط الأميركي، مارفن هاغلر، عن عمر يناهز 66 عاماً
وقالت كاي جي:" هاغلر زوجها توفي في منزل العائلة، مضيفة:"أأسف لإصدار إعلان حزين للغاية. اليوم ولسوء الحظ، توفي زوجي الحبيب مارفيلوس مارفن بشكل غير متوقع في منزله هنا في نيو هامبشير. تطلب عائلتنا أن تُحترم خصوصيتنا خلال هذا الوقت الصعب".
وكان هاغلر بدأ مشواره في الحلبات عام 1973 وخاض بعض المباريات الملحمية في العصر الذهبي لهذه الرياضة، منهياً مسيرته في 1987 بسجل مذهل مع 62 فوزاً، بينها 52 بالضربة القاضية، مقابل ثلاث هزائم وتعادلين.