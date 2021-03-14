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الموت يغيب الملاكم الأسطوري مارفن هاغلر 

Time منذ 22 دقيقة
Views 1404
الموت يغيب الملاكم الأسطوري مارفن هاغلر 

وكالات (صدى):
غيب الموت أحد أبرز أساطيرها في فئة الوزن المتوسط الأميركي، مارفن هاغلر، عن عمر يناهز 66 عاماً

 

وقالت كاي جي:" هاغلر زوجها توفي في منزل العائلة، مضيفة:"أأسف لإصدار إعلان حزين للغاية. اليوم ولسوء الحظ، توفي زوجي الحبيب مارفيلوس مارفن بشكل غير متوقع في منزله هنا في نيو هامبشير. تطلب عائلتنا أن تُحترم خصوصيتنا خلال هذا الوقت الصعب".

وكان هاغلر بدأ مشواره في الحلبات عام 1973 وخاض بعض المباريات الملحمية في العصر الذهبي لهذه الرياضة، منهياً مسيرته في 1987 بسجل مذهل مع 62 فوزاً، بينها 52 بالضربة القاضية، مقابل ثلاث هزائم وتعادلين.

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وفاة
ملاكم
مارفن هاغلر

أحدث التعليقات

شهد عمار مذيعة قناة زد رصيدك.7
آآآمين الله يشفي شدا ام ندو أبرة شفاط
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه.
لا يهمونك انا مجنونك
ماطلب رايك الجماز
منصور
اللي جايب الخبر ماعنده معلومات جاب هدف مع الاتحاد
لا يهمونك انا مجنونك
هههههة هيا نتجها ياسعيد بزر من بزارين الأمة الزرقاء الجمك امام الكل وللمحاكم سيسحبك بلسانك ياسعيدوة

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