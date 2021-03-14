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الكشف عن أسباب استهتار نيمار التي تسببت في تأخر عودته للملاعب 

Time منذ 14 دقيقة
Views 1328
الكشف عن أسباب استهتار نيمار التي تسببت في تأخر عودته للملاعب 

وكالات (صدى):
أكد نادي باريس سان جرمان الفرنسي، على غياب نجمه البرازيلي نيمار الذي يتعافى من إصابة بالعضلة المقربة، عن مواجهة ضيفه نانت اليوم الأحد، في الدوري الفرنسي.

وتابع نيمار عمله الفردي وتعافيه المتكيّف والتدريجي مع المجموعة، فيما تعرض لانتقادات بسبب تأخره في العودة من الإصابة.

وحول أسباب استهتار نيمار، ذكرت تقارير صحفية:" نمط حياته الخاص، وسهره حتى أوقات متأخرة، وتفرغه لألعاب الفيديو الإلكترونية، ما تسبب في تأخر تعافيه وعودته للركض الكروي".

وكان نيمار أصيب في بداية فبراير، في مباراة باريس ضد كان بكأس فرنسا، ليخسره فريقه في دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة.

Time واتساب
نيمار
نادي باريس سان جرمان

أحدث التعليقات

شهد عمار مذيعة قناة زد رصيدك.7
آآآمين الله يشفي شدا ام ندو أبرة شفاط
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه.
لا يهمونك انا مجنونك
ماطلب رايك الجماز
منصور
اللي جايب الخبر ماعنده معلومات جاب هدف مع الاتحاد
لا يهمونك انا مجنونك
هههههة هيا نتجها ياسعيد بزر من بزارين الأمة الزرقاء الجمك امام الكل وللمحاكم سيسحبك بلسانك ياسعيدوة

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