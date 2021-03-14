الكشف عن أسباب استهتار نيمار التي تسببت في تأخر عودته للملاعب 

وكالات (صدى):
أكد نادي باريس سان جرمان الفرنسي، على غياب نجمه البرازيلي نيمار الذي يتعافى من إصابة بالعضلة المقربة، عن مواجهة ضيفه نانت اليوم الأحد، في الدوري الفرنسي.
وتابع نيمار عمله الفردي وتعافيه المتكيّف والتدريجي مع المجموعة، فيما تعرض لانتقادات بسبب تأخره في العودة من الإصابة.
وحول أسباب استهتار نيمار، ذكرت تقارير صحفية:" نمط حياته الخاص، وسهره حتى أوقات متأخرة، وتفرغه لألعاب الفيديو الإلكترونية، ما تسبب في تأخر تعافيه وعودته للركض الكروي".
وكان نيمار أصيب في بداية فبراير، في مباراة باريس ضد كان بكأس فرنسا، ليخسره فريقه في دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة.