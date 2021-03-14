سبب إغلاق 9 عربات للفود ترك ومصادرة 4 مولدات

مكة المكرمة (صدى):
شنت بلدية العزيزية الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 37 حملة رقابية وتفتيشية، ضمن نطاق البلدية الإشرافي؛ للقضاء على الظواهر السلبية، وتأمين الأجواء الصحية اللازمة وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي.
وأسفرت الحملات عن إغلاق 4 عربات فود ترك بممشى النسيم؛ لعدم التزامها بالتراخيص البلدية، وافتقارها للاشتراطات الصحية، وعدم استيفاء الشروط الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وصادرت 9 مولدات كهربائية لعربات الفود ترك المسببة للضوضاء، بالإضافةً إلى مصادرة أواني تحضير تالفة، ومناقل جمر مخالفة للأنظمة.