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سبب إغلاق 9 عربات للفود ترك ومصادرة 4 مولدات

Time منذ ساعة
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سبب إغلاق 9 عربات للفود ترك ومصادرة 4 مولدات

مكة المكرمة (صدى):
شنت بلدية العزيزية الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 37 حملة رقابية وتفتيشية، ضمن نطاق البلدية الإشرافي؛ للقضاء على الظواهر السلبية، وتأمين الأجواء الصحية اللازمة وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي.

وأسفرت الحملات عن إغلاق 4 عربات فود ترك بممشى النسيم؛ لعدم التزامها بالتراخيص البلدية، وافتقارها للاشتراطات الصحية، وعدم استيفاء الشروط الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

 

وصادرت 9 مولدات كهربائية لعربات الفود ترك المسببة للضوضاء، بالإضافةً إلى مصادرة أواني تحضير تالفة، ومناقل جمر مخالفة للأنظمة.

Time واتساب
العاصمة المقدسة
بلدية العزيزية
عربات فود ترك

أحدث التعليقات

شهد عمار مذيعة قناة زد رصيدك.7
آآآمين الله يشفي شدا ام ندو أبرة شفاط
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه.
لا يهمونك انا مجنونك
ماطلب رايك الجماز
منصور
اللي جايب الخبر ماعنده معلومات جاب هدف مع الاتحاد
لا يهمونك انا مجنونك
هههههة هيا نتجها ياسعيد بزر من بزارين الأمة الزرقاء الجمك امام الكل وللمحاكم سيسحبك بلسانك ياسعيدوة

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