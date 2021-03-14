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برنامج التعاملات الإلكترونية يوفر 5 وظائف تقنية لحملة البكالوريوس للجنسين

Time منذ ساعة
Views 1570
برنامج التعاملات الإلكترونية يوفر 5 وظائف تقنية لحملة البكالوريوس للجنسين

الرياض (صدى):
أعلن نامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، عن توفير وظائف تقنية لحملة البكالوريوس، للعمل بمدينة الرياض، مبينا أن التقديم متاح للمواطنين والمواطنات.

وأوضح البرنامج أن الوظائف الشاغرة هي خبير الشراكات الخاصة والعامة،خبير الشراكات والتحالفات - مدير الحساب، خبير اعتماد التقنيات الجديدة، وأخصائي أبحاث السوق، وأخصائي السوق الرقمي.

وأشارت إلى أنه للإطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم الدخول على هذه الروابط

1- خبير الشراكات الخاصة والعامة:

( اضغط هنا ) https://www.linkedin.com/jobs/view/2409412383

2- خبير الشراكات والتحالفات:

( اضغط هنا ) https://www.linkedin.com/jobs/view/2409407708

3- خبير اعتماد التقنيات الجديدة:

( اضغط هنا ) https://www.linkedin.com/jobs/view/2409405326

4- أخصائي أبحاث السوق:

( اضغط هنا ) https://www.linkedin.com/jobs/view/2394554199

5- أخصائي السوق الرقمي:

( اضغط هنا ) https://www.linkedin.com/jobs/view/2394555100/?

Time واتساب
البكالوريوس
برنامج التعاملات الإلكترونية
وظائف تقنية

أحدث التعليقات

شهد عمار مذيعة قناة زد رصيدك.7
آآآمين الله يشفي شدا ام ندو أبرة شفاط
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه.
لا يهمونك انا مجنونك
ماطلب رايك الجماز
منصور
اللي جايب الخبر ماعنده معلومات جاب هدف مع الاتحاد
لا يهمونك انا مجنونك
هههههة هيا نتجها ياسعيد بزر من بزارين الأمة الزرقاء الجمك امام الكل وللمحاكم سيسحبك بلسانك ياسعيدوة

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