برنامج التعاملات الإلكترونية يوفر 5 وظائف تقنية لحملة البكالوريوس للجنسين

الرياض (صدى):
أعلن نامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، عن توفير وظائف تقنية لحملة البكالوريوس، للعمل بمدينة الرياض، مبينا أن التقديم متاح للمواطنين والمواطنات.
وأوضح البرنامج أن الوظائف الشاغرة هي خبير الشراكات الخاصة والعامة،خبير الشراكات والتحالفات - مدير الحساب، خبير اعتماد التقنيات الجديدة، وأخصائي أبحاث السوق، وأخصائي السوق الرقمي.
وأشارت إلى أنه للإطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم الدخول على هذه الروابط
1- خبير الشراكات الخاصة والعامة:
( اضغط هنا ) https://www.linkedin.com/jobs/view/2409412383
2- خبير الشراكات والتحالفات:
( اضغط هنا ) https://www.linkedin.com/jobs/view/2409407708
3- خبير اعتماد التقنيات الجديدة:
( اضغط هنا ) https://www.linkedin.com/jobs/view/2409405326
4- أخصائي أبحاث السوق:
( اضغط هنا ) https://www.linkedin.com/jobs/view/2394554199
5- أخصائي السوق الرقمي:
( اضغط هنا ) https://www.linkedin.com/jobs/view/2394555100/?