كلب ضال يهاجم طفلًا في الأفلاج ويصيبه بجرح عميق 

الأفلاج (صدى):
هاجم كلب ضال، طفلا في أحد أحياء محافظة الأفلاج، حيث تم نقله لمستشفى المحافظة العام لتلقي العلاج، لتقديم الرعاية الطبية له، وتبين أن حالته الصحية جيدة.
وتعود الواقعة عندما كان يلعب الطفل مع زملائه الأطفال في الحي، ثم تفاجأ بكلب ضال فظن الطفل أنه أليف.
واقترب الطفل من الكلب فحاول افتراسه وإصابته في الرأس بجرح عميق، كما نُقِل متأثراً بإصابته لمستشفى الأفلاج العام.
وكان أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، وجّه اليوم بضرورة حصر كل المواقع التي تنتشر فيها الحيوانات الضالة؛ بما فيها الكلاب والقطط، وذلك بعد فاجعة "طفلة ضاحية الواشلة" بمدينة الرياض.