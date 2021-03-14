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الداخلية ترصد 34 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا

Time منذ 37 دقيقة
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الداخلية ترصد 34 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا

الرياض (صدى):
بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (34763) مخالفة، وذلك خلال الفترة من 22 / 7 / 1442هـ حتى 29 / 7 / 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (13071)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(7233)، ثم المنطقة الشرقية بـ(4948)، ومنطقة القصيم بـ(2261)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1648)، ومنطقة الجوف بـ(1215)، ومنطقة تبوك بـ(966)، ومنطقة الباحة بـ(812)، ومنطقة حائل بـ(808)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(803)، ومنطقة عسير بـ(625) ، ومنطقة جازان بـ(228)، وأخيرًا منطقة نجران بـ(145).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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الداخلية
فيروس كورونا
الإجراءات الاحترازية

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياستار سترك ، كارثه رهيبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
اعقبي ياالحرامية المجرمه انتي وزوجك الفاسد .. خيبكما الله ..
الملل
فيه اغنيه هنديه شهريه تقول الاغنيه مافي فلوس كلوه خراب هي قرقر واجد والجيب فاضي
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله .. .. الله يحفظه من كل شر ومن كل عين حاسده .. آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله وش ذا القيمه

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