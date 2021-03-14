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الشؤون الإسلامية تعلن عن إغلاق 3 مساجد بسبب كورونا 

Time منذ 14 دقيقة
Views 1305
الشؤون الإسلامية تعلن عن إغلاق 3 مساجد بسبب كورونا 

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن إغلاق 3 مساجد مؤقتاً في 3 مناطق بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 35 يوماً 275 مسجداً تم فتح 270 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأشارت "الشؤون الإسلامية"، إلى أن المساجد المغلقة هي مسجد في منطقة الرياض تم رصد حالة به، ومسجد بمنطقة القصيم تم رصد إصابة به ومسجد بمنطقة الشرقية تم رصد إصابة به.

 

ولفتت إلى إعادة فتح 6 مساجد، ثلاثة منها بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

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الشؤون الإسلامية
مساجد
كورونا

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياستار سترك ، كارثه رهيبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
اعقبي ياالحرامية المجرمه انتي وزوجك الفاسد .. خيبكما الله ..
الملل
فيه اغنيه هنديه شهريه تقول الاغنيه مافي فلوس كلوه خراب هي قرقر واجد والجيب فاضي
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله .. .. الله يحفظه من كل شر ومن كل عين حاسده .. آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله وش ذا القيمه

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