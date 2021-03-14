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العبدالعالي يوضح سبب تعليق لقاح "أسترازينيكا" في دول أوروبية 

Time منذ 26 دقيقة
Views 1504
العبدالعالي يوضح سبب تعليق لقاح "أسترازينيكا" في دول أوروبية 

الرياض (صدى):
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن لقاح استرازينيكا آمن وفعال وجرى اختباره قبل اعتماده.

وأوضح محمد العبدالعالي، في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أن تعليق دول أوروبية للقاح "استرازينيكا" خطوة احترازية للتأكد منه.

 

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، لفت في تصريحات سابقة، إلى أن تعليق لقاح أكسفورد "أسترازينيكا" في عدد محدود من دول أوروبا، هو عبارة عن سحب كمية من اللقاحات للتأكد من مأمونيتها، مشيرًا إلى أنه إجراء احتياطي ومؤقت ويتم مع اللقاحات الأخرى.

Time واتساب
وزارة الصحة
دول أوروبا
لقاح أسترازينيكا

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياستار سترك ، كارثه رهيبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
اعقبي ياالحرامية المجرمه انتي وزوجك الفاسد .. خيبكما الله ..
الملل
فيه اغنيه هنديه شهريه تقول الاغنيه مافي فلوس كلوه خراب هي قرقر واجد والجيب فاضي
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله .. .. الله يحفظه من كل شر ومن كل عين حاسده .. آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله وش ذا القيمه

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