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حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة

Time منذ 43 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة

الرياض (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين، على المملكة.

ومن المتوقع أن يستمر تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق (الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل) مع ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 40 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 27 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعه 15-35كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-48كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، بينما حالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

 

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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الطقس
الاثنين
المركز الوطني للأرصاد

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياستار سترك ، كارثه رهيبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
اعقبي ياالحرامية المجرمه انتي وزوجك الفاسد .. خيبكما الله ..
الملل
فيه اغنيه هنديه شهريه تقول الاغنيه مافي فلوس كلوه خراب هي قرقر واجد والجيب فاضي
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله .. .. الله يحفظه من كل شر ومن كل عين حاسده .. آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله وش ذا القيمه

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