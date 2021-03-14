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الصرامي يتهم الفراج بتهويل أزمة الاتحاد والقادسية : القضية خاسرة

Time منذ 19 دقيقة
Views 1509
الصرامي يتهم الفراج بتهويل أزمة الاتحاد والقادسية : القضية خاسرة

نواف السالم (صدى):
اتهم الإعلامي سعود الصرامي متحدث النصر السابق الإعلامي الرياضي وليد الفراج بتهويل أزمة الحقوق المالية للقادسية لدى الاتحاد ومحاولة تصديرها كقضية رأي عام .

وقال "الصرامي " عبر حسابه الرسمي على " تويتر " : حقوق القادسية المادية من انتقال هارون كامارا، التي يحاول برنامج الدوري مع وليد إعادتها للواجه الإعلامية بعد دخول الاتحاد للمنافسة على لقب الدوري بالضغط على لجنة الانضباط بخصم نقاط من خلال تشكيل (قضية رأي عام) قضية خاسرة .

وأضاف "الصرامي " قائلاً : هذه القضية مشابهه لبيان القادسية الصادر قبل لقاء النصر .

وكان القادسية قد تقدم بشكوى رسمية للجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد الاتحاد بسبب عدم سداد مبلغ 11 مليون ريال باقي مستحقات انتقال كمارا للعميد .

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الاتحاد
سعود الصرامي
وليد الفراج
القادسية
كمارا

أحدث التعليقات

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نسال الله السلامة والعافية ،،، شكله ممحون
د محمد ماجد بخش
أنا مع الذين ينتصرون ممن بغى عليهم من غير أن يعتدوا. فماذا هم فاعلون. وآمل أن أعتبر نفسي من اللحظة منتصر مهزوم بعد أن عشت 18 عاما مهزوم منتصر
د محمد ماجد بخش
اللي ما يعرف للصقر يشويه
د محمد ماجد بخش
التماثل الفراغي في التمثيل الثقالي والمغناطيسي تمثيل عددي ممثل محوريا بتمثيل بنائي مكافيء
د محمد ماجد بخش
بإمكانكم أن تصدقوا وبإمكانكم ألا تصدقوا معي كباحث محترف لأننا في عصر فيه يكذب الصادق ( ويخون ) الأمين

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