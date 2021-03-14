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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

Time منذ 28 دقيقة
Views 1498
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 76.82 نقطة ليقفل عند مستوى 9664.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 445 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 480 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 142 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 48 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المصافي، ووفرة، ومتطورة، وعذيب للاتصالات، وإسمنت تبوك الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات البحر الأحمر، وسابتكو، والأندلس، وتكوين، وباتك فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10.00% و 4.13%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وزين السعودية، ومتطورة، وإعمار هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، والمصافي، والإنماء، وزين السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 391.78 نقطة ليقفل عند مستوى 23783.31 نقطة، وبتداولات بلغت 37 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 370 ألف سهم تقاسمتها 1274 صفقة.

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أحدث التعليقات

fares
نسال الله السلامة والعافية ،،، شكله ممحون
د محمد ماجد بخش
أنا مع الذين ينتصرون ممن بغى عليهم من غير أن يعتدوا. فماذا هم فاعلون. وآمل أن أعتبر نفسي من اللحظة منتصر مهزوم بعد أن عشت 18 عاما مهزوم منتصر
د محمد ماجد بخش
اللي ما يعرف للصقر يشويه
د محمد ماجد بخش
التماثل الفراغي في التمثيل الثقالي والمغناطيسي تمثيل عددي ممثل محوريا بتمثيل بنائي مكافيء
د محمد ماجد بخش
بإمكانكم أن تصدقوا وبإمكانكم ألا تصدقوا معي كباحث محترف لأننا في عصر فيه يكذب الصادق ( ويخون ) الأمين

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