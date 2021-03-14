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ضبط 25 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

Time منذ 53 دقيقة
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ضبط 25 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

الرياض (صدى):
أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 25 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 10 مواطنين و15 مقيمًا من الجنسيات اليمنية والسودانية والإثيوبية والبنجلادشية، ارتكبوا مخالفات رعي بـ(996) رأسًا من الإبل في أماكن يمنع فيها الرعي في مناطق متفرقة من المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بأنه تم تطبيق جميع الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المعنية، لافتًا النظر إلى أن غرامات مخالفة رعي الإبل داخل المراعي الطبيعية تبلغ 100 ريال عن كل رأس في المرة الأولى، و150 ريالًا في المرة الثانية، و500 ريال في المرة الثالثة.

وحث المتحدث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض.

Time واتساب
الإبل
مخالف
نظام البيئة
القوات الخاصة للأمن البيئي

أحدث التعليقات

fares
نسال الله السلامة والعافية ،،، شكله ممحون
د محمد ماجد بخش
أنا مع الذين ينتصرون ممن بغى عليهم من غير أن يعتدوا. فماذا هم فاعلون. وآمل أن أعتبر نفسي من اللحظة منتصر مهزوم بعد أن عشت 18 عاما مهزوم منتصر
د محمد ماجد بخش
اللي ما يعرف للصقر يشويه
د محمد ماجد بخش
التماثل الفراغي في التمثيل الثقالي والمغناطيسي تمثيل عددي ممثل محوريا بتمثيل بنائي مكافيء
د محمد ماجد بخش
بإمكانكم أن تصدقوا وبإمكانكم ألا تصدقوا معي كباحث محترف لأننا في عصر فيه يكذب الصادق ( ويخون ) الأمين

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