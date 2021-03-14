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مواطن يتلقى لقاح كورونا على يد أول حفيد له بالرياض (صورة)

Time منذ 44 دقيقة
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مواطن يتلقى لقاح كورونا على يد أول حفيد له بالرياض (صورة)

الرياض (صدى):
حصل مواطن على لقاح فيروس كورونا على يد أول حفيد للعائلة في محافظة حريملاء شمال مدينة الرياض؛ ليظهرا في صورة جذبت أنظار الكثيرين ونالت إعجابهم.

وظهر الجد والحفيد في الصورة الأولى قبل 30 عامًا؛ حينما كان يحمل حفيده ذا الثلاثة أشهر، بينما الثانية للحفيد وهو يعطي الجد لقاح كورونا، ليعلق الممرض الذي يعمل في مستشفى حريملاء العام، إن الصورة تعود إلى قبل أسبوع عندما حجز جدّه من أبيه في مركز لقاحات كورونا بمحافظة حريملاء.

وأوضح الشاب أنه كان في صحبته والده الذي: " قام بتوثيق تلك الصورة وجمعها مع صورة التقطها قبل نحو 30 عاماً عندما كنتُ في أحضان جدي وعمري ثلاثة أشهر حينها"، مضيفًا: "هذه الصورة غالية على قلبه، وفيها جزء من رد الجميل لجده سائلاً الله -عز وجل- أن يحفظه ويطيل في عمره"، بحسب صحيفة "سبق" .

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الرياض
مواطن
حريملاء
حفيد
لقاح كورونا

أحدث التعليقات

fares
نسال الله السلامة والعافية ،،، شكله ممحون
د محمد ماجد بخش
أنا مع الذين ينتصرون ممن بغى عليهم من غير أن يعتدوا. فماذا هم فاعلون. وآمل أن أعتبر نفسي من اللحظة منتصر مهزوم بعد أن عشت 18 عاما مهزوم منتصر
د محمد ماجد بخش
اللي ما يعرف للصقر يشويه
د محمد ماجد بخش
التماثل الفراغي في التمثيل الثقالي والمغناطيسي تمثيل عددي ممثل محوريا بتمثيل بنائي مكافيء
د محمد ماجد بخش
بإمكانكم أن تصدقوا وبإمكانكم ألا تصدقوا معي كباحث محترف لأننا في عصر فيه يكذب الصادق ( ويخون ) الأمين

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