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رسميًا.. قطار الحرمين السريع يُعلن طرح التذاكر غداً

Time منذ 21 دقيقة
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رسميًا.. قطار الحرمين السريع يُعلن طرح التذاكر غداً

جدة (صدى):
أعلن قطار الحرمين السريع لجميع العملاء الراغبين بالسفر عبر قطار الحرمين، عن إتاحة الحجز وإصدار التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني للقطار اعتبارًا من يوم غدٍ الإثنين، تمهيدًا لإعادة التشغيل يوم الأربعاء 31 مارس 2021م ، وتشمل السفر من وإلى محطات مكة المكرمة، المدينة المنورة، مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وقال نائب الرئيس لقطار الحرمين السريع والمشاعر المقدسة المهندس ريان الحربي:" إن استئناف رحلات قطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة يوم الأربعاء الموافق 31 من شهر مارس الجاري، الموافق 18 شعبان 1442هـ، جاء بعد التأكد من جاهزية القطار للتشغيل والتحقق من أدق المعايير المتعلقة بالسلامة لضمان التشغيل الآمن استعداداً لاستقبال المعتمرين والزوار، مع الاستعداد المتكامل لموسم حج العام الجاري، حيث روعي خلال فترة إيقاف الرحلات المحافظة على كفاءة العاملين في المحطات والقطارات، عبر مواصلة تنفيذ رحلات تجريبية على مسار السكك الحديدية، للتأكد من جاهزيتهم لمباشرة العمل عند استئناف التشغيل" .

وبين أن عودة عمل القطار ستكون بكفاءة عالية وبطاقة استيعابية كبيرة عبر ربط 4 محطات بسرعة تصل إلى 300كلم / الساعة، مفيداً أن إتاحة حجز التذاكر يوم غد سيكون من خلال الموقع الإلكتروني لقطار الحرمين، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن الجدول الجديد للرحلات، مشدداً على أن المحطات وعربات القطار ستخضع لجميع الإجراءات والتدابير الاحترازية لضمان سلامة الركاب وللحد من فرص انتشار فايروس كورونا المستجد Covid-19 حسب البروتوكولات المعتمدة من الجهات ذات الاختصاص، عاداً الجانب الوقائي من أولويات استئناف التشغيل .

وأكد الحربي حرص إدارة مشروع قطار الحرمين السريع على تحقيق تطلعات العملاء الكرام، بما يواكب الإقبال المتزايد من المسافرين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بمحطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، مبينًا أن الرحلات ستنطلق حسب مواعيدها المحددة مع مراعاة أعلى اشتراطات الجودة والسلامة، وخطط إدارة الحشود في المرافق العامة.

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مكة المكرمة
المدينة المنورة
قطار الحرمين
الحجز

أحدث التعليقات

قلبي اخضر
والله زين حداد مقبول نوع ما بس قبل كم سنة اذكر جزار وواحد عامل نظافه
النشمي
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
kkkk
ههههههه ثلاثه دوري اي توثيق
kkkk
مابدكو صبايا

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