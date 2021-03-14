شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
اعلنت شركة التصنيع الوطنية عبر موقعها الإلكتروني بوابة التوظيف توفر أكثر من وظائف إدارية وتقنية وهندسية بعدة مدن بالمملكة الرياض، الدمام، الجبيل، جازان، ينبع، جدة.
وتضمنت الوظـــائف: مُستشار أول إدارة المواهب (الرياض)، مهندس تفتيش (الجبيل)، أخصائي أمن تقنية المعلومات (الجبيل)، مُمثل مبيعات (الدمام)، مُمثل مبيعات رئيسي (الدمام)، مُحلل المخاطر والحوكمة (الرياض)، أخصائي مركز البيانات (الرياض)، أخصائي صيانة (الجبيل)،
بالإضافة إلى مُشرف صيانة كهربائية (الجبيل)، مهندس تخطيط (جازان)، مدير إدارة الصحة والسلامة (ينبع)، أخصائي مشتريات المشاريع (جدة):
للتقديم من هنـــــــــــا .