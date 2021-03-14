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شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1847
شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
اعلنت شركة التصنيع الوطنية عبر موقعها الإلكتروني بوابة التوظيف توفر أكثر من وظائف إدارية وتقنية وهندسية بعدة مدن بالمملكة الرياض، الدمام، الجبيل، جازان، ينبع، جدة.

وتضمنت الوظـــائف: مُستشار أول إدارة المواهب (الرياض)، مهندس تفتيش (الجبيل)، أخصائي أمن تقنية المعلومات (الجبيل)، مُمثل مبيعات (الدمام)، مُمثل مبيعات رئيسي (الدمام)، مُحلل المخاطر والحوكمة (الرياض)، أخصائي مركز البيانات (الرياض)، أخصائي صيانة (الجبيل)،

بالإضافة إلى مُشرف صيانة كهربائية (الجبيل)، مهندس تخطيط (جازان)، مدير إدارة الصحة والسلامة (ينبع)، أخصائي مشتريات المشاريع (جدة):

للتقديم من هنـــــــــــا .

 

Time واتساب
ينبع
جدة
الرياض
شركة التصنيع الوطنية

أحدث التعليقات

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نسال الله السلامة والعافية ،،، شكله ممحون
د محمد ماجد بخش
أنا مع الذين ينتصرون ممن بغى عليهم من غير أن يعتدوا. فماذا هم فاعلون. وآمل أن أعتبر نفسي من اللحظة منتصر مهزوم بعد أن عشت 18 عاما مهزوم منتصر
د محمد ماجد بخش
اللي ما يعرف للصقر يشويه
د محمد ماجد بخش
التماثل الفراغي في التمثيل الثقالي والمغناطيسي تمثيل عددي ممثل محوريا بتمثيل بنائي مكافيء
د محمد ماجد بخش
بإمكانكم أن تصدقوا وبإمكانكم ألا تصدقوا معي كباحث محترف لأننا في عصر فيه يكذب الصادق ( ويخون ) الأمين

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