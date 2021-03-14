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إغلاق حديقة المطار وصالة الألعاب بمجمع تجاري بأبها احترازيًا

Time منذ 55 دقيقة
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إغلاق حديقة المطار وصالة الألعاب بمجمع تجاري بأبها احترازيًا

محمد بن طحيطح (صدى):
عملاً بتوجيهات أمانة المنطقة ممثلةً بأمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي في متابعة الإجراءات الاحترازية في المجمعات والمنشآت التجارية المتنوعة، أغلقت الفرق الرقابية التابعة لبلدية مدينة سلطان الفرعية بأبها، حديقة المطار، مساء أمس الجمعة، لمدة ٢٤ ساعة احترازيًا؛ وذلك لكثرة الزوار والمرتادين علاوةً على غياب الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية عند الدخول لها وعدم وجود التنظيم المثالي بداخلها من قبل المستثمر، كما تم أيضا إغلاق صالة المطاعم والألعاب الترفيهية بعسير مول لكثرة الزوار وغياب الإجراءات الاحترازية والتنظيم الصحي المثالي في هذه الظروف الخاصة بالحد من انتشار فايروس كورونا.

وفي ذات السياق تبينَ أن الإغلاق كانا احترازيًا؛ بعد أن لاحظت الفرق الرقابية ببلدية مدينة سلطان التابعة لأمانة منطقة عسير خلال جولاته الميدانية على المنشآت التجارية وعدة مواقع في نِطاقها ومن ضمنها الحديقة وصالة الألعاب كثرة الزوار والمرتادين مع غياب الالتزام التام والمثالي بالإجراءات الاحترازية وعدم المحافظة على التباعد والتدابير الوقائية الأخرى، مما استدعى إغلاق الموقعين احترازياً، بعد أن تم مُسبقًا إبلاغ جميع المنشآت والمستثمرين في الحدائق بضرورة تطبيق الإجراءات والتدابير الصحة والالتزام بها تمامًا وخاصةً في أماكن التجمعات المختلفة.

من جهته، قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن الجولات الرقابية مستمرة يوميًا مع استمرار أعمال التوعية والتثقيف داخل هذه المنشآت التجارية المتنوعة وخاصةً الحدائق والمتنزهات، مطالبًا الجميع بالالتزام بالتدابير الصحية والابتعاد قدر الإمكان عن أماكن التجمعات التي تشهد كثافةً من الزوار والتواصل عبر ٩٤٠ لرفع البلاغات والملاحظات والمخالفين للإجراءات الاحترازية.

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أبها
حديقة
مجمع تجاري

أحدث التعليقات

قلبي اخضر
والله زين حداد مقبول نوع ما بس قبل كم سنة اذكر جزار وواحد عامل نظافه
النشمي
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
kkkk
ههههههه ثلاثه دوري اي توثيق
kkkk
مابدكو صبايا

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