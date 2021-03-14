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3 جوائز لتعليم عسير في الأولمبياد الوطني للإبداع

Time منذ 51 دقيقة
Views 1761
3 جوائز لتعليم عسير في الأولمبياد الوطني للإبداع

محمد بن طحيطح (صدى):
حصدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في الطالب فهد بن خالد الشهري من ثانوية الفيصل بخميس مشيط جائزة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع" في مجال الأحياء الدقيقة، فيما حققت الطالبتان رغد محمد عسيري وندى عبدالرحمن الهاجري من الثانوية الثالثة للبنات بأبها المركز الخامس على مستوى المملكة في معرض إبداع للعلوم والهندسة في مجالي الروبوتات والأجهزة الذكية، والهندسة البيئية.

من جانبه هنأ مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، الطالب والطالبتين لقاء تحقيق هذه الجوائز، مثمناً جهود شركاء النجاح من الأُسر، والمدارس ، وإدارتي الموهوبين والموهوبات ، لافتًا إلى أن هذه الإنجازات تضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة في عدد من المجالات على المستويين المحلي والعالمي.

 

 

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منطقة عسير
الإدارة العامة للتعليم

أحدث التعليقات

قلبي اخضر
والله زين حداد مقبول نوع ما بس قبل كم سنة اذكر جزار وواحد عامل نظافه
النشمي
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
kkkk
ههههههه ثلاثه دوري اي توثيق
kkkk
مابدكو صبايا

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