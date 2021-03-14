"الأمن السيبراني" يصدر تحذير عالي الخطورة من ثغرة في "جوجل كروم"

وكالات (صدى):
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني اليوم الأحد تحذير عالي الخطورة من ثغرة في متصفح جوجل كروم تدفع أي مهاجم لإستغلالها .
وأكد المركز الوطني للأمن السيبراني على أهمية إجراء التحديث الذي أصدرته شركة جوجل لمعالجة الثغرة من خلال الرابط التالي من هنــــــــــا .
وأضاف المركز الوطني للأمن السيبراني أنه يمكن اتباع الخطوات التالية :
- افتح كروم .
- في أعلى يسار الشاشة انقر على المزيد " مساعدة " ، معلومات عن " جوجل كروم " .
- رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل جوجل كرو .
- سيبحث كروم عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي .
- أنقر على إعادة التشغيل .