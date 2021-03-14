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"الأمن السيبراني" يصدر تحذير عالي الخطورة من ثغرة في "جوجل كروم"

Time منذ ساعة
Views 1710
"الأمن السيبراني" يصدر تحذير عالي الخطورة من ثغرة في "جوجل كروم"

وكالات (صدى):
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني اليوم الأحد تحذير عالي الخطورة من ثغرة في متصفح جوجل كروم تدفع أي مهاجم لإستغلالها .

وأكد المركز الوطني للأمن السيبراني على أهمية إجراء التحديث الذي أصدرته شركة جوجل لمعالجة الثغرة من خلال الرابط التالي من هنــــــــــا .

وأضاف المركز الوطني للأمن السيبراني أنه يمكن اتباع الخطوات التالية :

- افتح كروم .

- في أعلى يسار الشاشة انقر على المزيد " مساعدة " ، معلومات عن " جوجل كروم " .

- رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل جوجل كرو .

- سيبحث كروم عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي .

- أنقر على إعادة التشغيل .

Time واتساب
جوجل كروم
المركز الوطني للأمن السيبراني

أحدث التعليقات

قلبي اخضر
والله زين حداد مقبول نوع ما بس قبل كم سنة اذكر جزار وواحد عامل نظافه
النشمي
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
kkkk
ههههههه ثلاثه دوري اي توثيق
kkkk
مابدكو صبايا

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