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مؤسسة البريد توثّق أبرز أحداث 2020 بـ 18طابعاً

Time منذ ساعة
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مؤسسة البريد توثّق أبرز أحداث 2020 بـ 18طابعاً

ريم عبدالعزيز (صدى):
وثّقت مؤسسة البريد السعودي خلال العام المنصرم 2020 العديد من الأحداث العالمية والمحلية من خلال إصدار 18 طابعاً بريداً أكدت من خلاله قدرتها على المواكبة والتطور المميز الذي تشهده هذه المؤسسة الوطنية العريقة، واحتوت الطوابع البريدية للعام 2020م العديد من الأحداث التاريخية أبرزها مرور 75 عاماً على انشاء جامعة الدول العربية، ومرور 20 عاما على تأسيس مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، وإصدار طوابع بمناسبة رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة العشرين والتي انتجت للمرة لأولى بتقنية تفاعلية وطابع ثالث للخطوط الجوية السعودية، وآخر بمناسبة مرور خمسون عاما على تأسيس وكالة الانباء السعودية.

كما أصدرت طابع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والذي جاء بشعار (نحو انسانية بلاحدود)، إلى جانب طابع خاص باليوم العالمي للبريد، فيما شملت طوابع المناسبات الوطنية طابعين الأول عن اليوم الوطني السعودي 90 والذي تزينت به عبارة (همة حتى القمة)، والثاني عن الرياض العاصمة العربية الرقمية.

كذلك وثقت مؤسسة البريد السعودي الأحداث الرياضية حيث خصصت طابعاً بريدياً لكأس السعودية للفروسية (سباق الخيل الأغلى في العالم)، وآخر لرالي داكار الدولي الذي استضافته السعودية تحت شعار (داكار السعودية)، فيما جاء التوثيق للعديد من المناسبات العامة ومنها قطار الحرمين السريع وموسم ورد الطائف والصقور وحج 1441هـ والذي كان موسما استثنائيا بسبب جائحة كورونا (كوفيد_19) حيث توسطت هذا الطابع عبارة (صحة وسلامة المسلمين أولويتنا)، إلى جانب طابع بريد اخر بمناسبة العيد توسطته عبارة (عيدكم مبارك).

يذكر أن مؤسسة البريد السعودي تعد الطوابع البريدية من أهم سمات ودلائل التطور التي تجسد وتؤرخ الاحداث والمناسبات لدى الدول والشعوب، وتختصر تلك النماذج الزمان والمكان وتسرد بتنوعاتها وألوانها تفاصيل غنية بالأحداث

Time واتساب
مؤسسة البريد
الأحداث العالمية
الطوابع

أحدث التعليقات

قلبي اخضر
والله زين حداد مقبول نوع ما بس قبل كم سنة اذكر جزار وواحد عامل نظافه
النشمي
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
kkkk
ههههههه ثلاثه دوري اي توثيق
kkkk
مابدكو صبايا

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