الأعداد السابقة للصحيفة

لجنة عاجلة لكشف مسببات افتراس كلاب ضالة لطفلة في الرياض

Time منذ ساعة
Views 1941
Comment 2
لجنة عاجلة لكشف مسببات افتراس كلاب ضالة لطفلة في الرياض

الرياض (صدى):
وجه أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة عاجلة بشأن حادث افتراس كلاب ضالة لطفلة صغيرة في ضاحية الواشلة جنوب غرب الرياض.

وشملت توجيهات أمين المنطقة أن تبحث اللجنة مسببات ما تعرضت له الطفلة، ورفع النتائج وتقديم الحلول العاجلة في مدة أقصاها 72 ساعة، كما وجه بحصر كافة المواقع التي تنتشر فيها الحيوانات الضالة بما فيها الكلاب والقطط، وبحث سبل التعامل الأمثل معها.

وكانت "صدى" قد نشرت خلال الساعات الماضية تفاصيل الواقعة المروعة، حيث هجم 5 كلاب ضالة طفلة بعدما خرجت من استراحة أهلها للحظات، ونهشت الكلاب جسد الطفلة أمام والدتها التي استغاثت لإنقاذ ابنتها، ليتمكن الحضور بعد ذلك من طرد الكلاب إلا أن الطفلة توفيت في المستشفى متأثرة بإصابتها.

يذكر أن اللجنة المشكلة للتحقيق في الحادث تضم أطباء بيطريين ومختصين في مجال أمن البيئة والوقاية الصحية ومراقبين صحيين،وذلك بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان.

اقرا ايضا:

5 كلاب ضالة تفترس طفلة بالرياض

Time واتساب
الرياض
منطقة الرياض
افتراس طفلة في الرياض
الأمير فيصل بن عبدالعزيز

أحدث التعليقات

قلبي اخضر
والله زين حداد مقبول نوع ما بس قبل كم سنة اذكر جزار وواحد عامل نظافه
النشمي
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
kkkk
ههههههه ثلاثه دوري اي توثيق
kkkk
مابدكو صبايا

أخر الأخبار

نصائح هامة قبل الإقدام على شراء السيارة المستعملة
نصائح هامة قبل الإقدام على شراء السيارة المستعملة
Time منذ 5 دقائق Views 1121
شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة
شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 11 دقيقة Views 1239
شاب يصطاد سمكة نادرة سعرها 2.6 مليون دولار
شاب يصطاد سمكة نادرة سعرها 2.6 مليون دولار
Time منذ 15 دقيقة Views 381
رسميًا.. قطار الحرمين السريع يُعلن طرح التذاكر غداً
رسميًا.. قطار الحرمين السريع يُعلن طرح التذاكر غداً
Time منذ 21 دقيقة Views 1453
أضرار تناول الخبز الأبيض على صحة الإنسان
أضرار تناول الخبز الأبيض على صحة الإنسان
Time منذ 26 دقيقة Views 1349
إلغاء جميع الرحلات الجوية بمطار نجران
إلغاء جميع الرحلات الجوية بمطار نجران
Time منذ 30 دقيقة Views 1698
لقطة عفوية لعدد من الفتيات وهن يركضن في القطيف
لقطة عفوية لعدد من الفتيات وهن يركضن في القطيف
Time منذ 40 دقيقة Views 994
وظائف شاغرة في برنامج العمل عن بعد
وظائف شاغرة في برنامج العمل عن بعد
Time منذ 46 دقيقة Views 1741
3 جوائز لتعليم عسير في الأولمبياد الوطني للإبداع
3 جوائز لتعليم عسير في الأولمبياد الوطني للإبداع
Time منذ 50 دقيقة Views 1758
إغلاق حديقة المطار وصالة الألعاب بمجمع تجاري بأبها احترازيًا
إغلاق حديقة المطار وصالة الألعاب بمجمع تجاري بأبها احترازيًا
Time منذ 55 دقيقة Views 1889