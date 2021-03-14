الأعداد السابقة للصحيفة

حيرة وتضارب في صفوف الأهلي بسبب مطالب رحيل عبد الإله مؤمنة

Time منذ 12 دقيقة
Views 1297
حيرة وتضارب في صفوف الأهلي بسبب مطالب رحيل عبد الإله مؤمنة

ماجد محمد (صدى):
يترقب جماهير الأهلي نتائج الجمعية العمومية الطارئة التي دعا لها الأهلي لإعادة النظر في الأمور الفنية والإدارية للنادي .

ويأتي ذلك بعد أن تعالت أصوات البعض بإقالة رئيس الأهلي عبد الإله مؤمنة بسبب إخفاق مستوى النادي وتراجعه في ترتيب دوري المحترفين .

وعلى صعيد النقاد ، تعتبر إقالة مؤمنة محل جدل بينهم ، فبينما يرى البعض أن هناك اخطاء حقيقية للإدارة تستدعي تغيير منصب رئيس مجلس الإدارة يرى آخرون أنه لا يوجد بديل لعبد الإله مؤمنة وأن النادي سينهار في حالة رحيله ، الأمر الذي أشعل التضارب وعدم الإستقرار حول منصب رئيس النادي .

أما رئيس النادى نفسه فقد نفى خلافه مع فريق الأهلي وقال في تصريح لـ"الرياضية " هذة شائعات وعلاقتي بالفريق ممتازة .

 

Time واتساب
الأهلي
عبد الإله مؤمنة

أحدث التعليقات

kkkk
الله يشفيه الباشا
شيخين1
بس الي اعرفة ان كسر الحضر مايخذون المخالف للنيابة ومنها للمخفر لالالا الى يسونة يعطوك مخالفة ويقولون الله يستر عليك
kkkk
يالله الستيره
هيمو~☃️
بحسب خبرتي العلمية ما ألذي يضمن على المدى البعيد بعدم حدوث مشاكل مرضية على الحمض النووي DNA وهذا اللقاح فقط يقي مؤقتاً لمدة 6 شهور وبعدها لازم يطعم مرة ثانية وهكذا الخ... يعني بالمختصر هذا فقط يفيد كبار السن أو ذوي المناعة الضعيفة فقط ،فسبحان الله العظيم ألذي أوجد هذا المرض فهو دلالة علمية تؤكد قوة الله عزوجل وأول إبتداء لهذا المرض كان في الصين ومعروف أن الصين هي أكبر دولة إرهابية تقتل الأبرياء المسلمين شبه يومياً اجرامهم لايختلف عن إجرام الدواعش في العراق وسوريا وحتى إفريقيا فيها العصابات المتشددة دينياً مثل بوكو حرام وهم نفس داعش فكلهم لايميزون لا بين مسلم أو غير مسلم فيقتلون ويستخدمون المخدرات لكي تغوي عقول الأغبياء الي يصدقونهم وينضمون لهم !! لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المجرمين إلي عندهم تشدد وغلو في الدين بشكل مفرط والحقيقة هم لايصلون وتدعمهم الكثير من الدول الخبيثة مثل تركيا وإيران والصين وروسيا وإسرائيل كل هذه الدول تدعم الإرهاب والتطرف
ابو الوليد المالكي
ودك انها نهشت اللي مزعجينا.. لكن اطفالهم ابرياء

أخر الأخبار

حيرة وتضارب في صفوف الأهلي بسبب مطالب رحيل عبد الإله مؤمنة
حيرة وتضارب في صفوف الأهلي بسبب مطالب رحيل عبد الإله مؤمنة
Time منذ 12 دقيقة Views 1297
وظيفة شاغرة في "الخطوط السعودية للتموين"
وظيفة شاغرة في "الخطوط السعودية للتموين"
Time منذ 17 دقيقة Views 1387
مصر ترفض الفعل الأحادي حول أزمة سد النهضة
مصر ترفض الفعل الأحادي حول أزمة سد النهضة
Time منذ 22 دقيقة Views 1411
فتح تحقيق أولي في اتهام أسماء الأسد بالتحريض على الإرهاب
فتح تحقيق أولي في اتهام أسماء الأسد بالتحريض على الإرهاب
Time منذ 28 دقيقة Views 1508
فلكية جدة: هلال شعبان يزين سماء المملكة اليوم
فلكية جدة: هلال شعبان يزين سماء المملكة اليوم
Time منذ 32 دقيقة Views 1515
روبي تحتفل بكليبها الجديد مع بسمة بوسيل
روبي تحتفل بكليبها الجديد مع بسمة بوسيل
Time منذ 37 دقيقة Views 649
10 فوائد مذهلة لمشروب البقدونس المغلي
10 فوائد مذهلة لمشروب البقدونس المغلي
Time منذ 42 دقيقة Views 1441
المواصفات: تطبيق التوقيت الوطني المرجعي في نظام تداول يعزز الدقة والشفافية
المواصفات: تطبيق التوقيت الوطني المرجعي في نظام تداول يعزز الدقة والشفافية
Time منذ 47 دقيقة Views 1728
ضبط حداد ينتحل صفة طبيب أسنان ويدير عيادة بالرياض
ضبط حداد ينتحل صفة طبيب أسنان ويدير عيادة بالرياض
Time منذ 53 دقيقة Views 2013
شاب يطعن والده 20 مرة لتخليص جسده من " حيوان زاحف "
شاب يطعن والده 20 مرة لتخليص جسده من " حيوان زاحف "
Time منذ 57 دقيقة Views 833