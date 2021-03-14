حيرة وتضارب في صفوف الأهلي بسبب مطالب رحيل عبد الإله مؤمنة

ماجد محمد (صدى):
يترقب جماهير الأهلي نتائج الجمعية العمومية الطارئة التي دعا لها الأهلي لإعادة النظر في الأمور الفنية والإدارية للنادي .
ويأتي ذلك بعد أن تعالت أصوات البعض بإقالة رئيس الأهلي عبد الإله مؤمنة بسبب إخفاق مستوى النادي وتراجعه في ترتيب دوري المحترفين .
وعلى صعيد النقاد ، تعتبر إقالة مؤمنة محل جدل بينهم ، فبينما يرى البعض أن هناك اخطاء حقيقية للإدارة تستدعي تغيير منصب رئيس مجلس الإدارة يرى آخرون أنه لا يوجد بديل لعبد الإله مؤمنة وأن النادي سينهار في حالة رحيله ، الأمر الذي أشعل التضارب وعدم الإستقرار حول منصب رئيس النادي .
أما رئيس النادى نفسه فقد نفى خلافه مع فريق الأهلي وقال في تصريح لـ"الرياضية " هذة شائعات وعلاقتي بالفريق ممتازة .