مصر ترفض الفعل الأحادي حول أزمة سد النهضة

وكالات (صدى):
ذكر وزير الري والموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، اليوم الأحد، أن بلاده قامت وتقوم ببناء العديد من السدود بالتعاون مع دول حوض النيل، لافتًا إلى أن السلطات المصرية ضد الفعل الأحادي من دول المنبع دون الأخذ في الاعتبار مصالح دول المصب.
وشدد محمد عبدالعاطي، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه المنعقد حالياً في العاصمة العراقية بغداد، على تمسك بلاده بالوصول لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي ومعارضة اتخاذ إجراءات أحادية تضر مصالحها والسودان.
وكشف عن حجم التحديات التي تواجه مصر في مجال المياه في ظل ضعف الموارد المائية، والتزايد المتسارع في عدد السكان، بالإضافة للتغيرات المناخية الحادة وتأثيراتها الواضحة، مثل زيادة درجات الحرارة وارتفاع منسوب سطح البحر الأحمر الذي يمثل تهديداً كبيراً على دلتا نهر النيل.