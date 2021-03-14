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فلكية جدة: هلال شعبان يزين سماء المملكة اليوم

Time منذ 31 دقيقة
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فلكية جدة: هلال شعبان يزين سماء المملكة اليوم

جدة (صدى):
قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن هلال القمر لشهر شعبان سيزين سماء السعودية و الوطن العربي بعد غروب الشمس يوم الأحد 14 مارس 2021 والانتقال نحو بداية الليل حيث سيشاهد بسهولة بالعين المجردة بآلافق الغربي اذا كانت السماء صافية وهي فرصة للتصوير الفلكي.

القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب و أصبح مرتفعاً في السماء مقارنة بالليلة الماضية، وخلال بضعة ليالي سيلاحظ أن الجانب الغير مضاء من سطح القمر يتوهج بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

القمر وصل منزلة الاقتران يوم السبت 13 مارس عند الساعة 01:21 بعد الظهر بتوقيت السعودية (10:21 صباحا بتوقيت غرينتش) منهياً بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانية جديدة.

يتبع منزلة الإقتران منزلة أخرى من منازل القمر تسمى ” الإهلال” وتعني رؤية الهلال الجديد بعد إقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) و إبتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه وهذا سيحدث مساء الأحد.

يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر ستزداد إضاءاته ويرتفع عاليا في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس .

بشكل عام يرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب اثناء دورانه حول الأرض، فبمراقبة القمر خلال الليالي والأسابيع المقبلة سيكون دليلا لتحديد مواقع الكواكب والنجوم البراقة في سماء الليل .

جدير بالذكر بأن هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظرا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في السماء.

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المملكة
فلكية جدة
هلال شعبان

أحدث التعليقات

kkkk
الله يشفيه الباشا
شيخين1
بس الي اعرفة ان كسر الحضر مايخذون المخالف للنيابة ومنها للمخفر لالالا الى يسونة يعطوك مخالفة ويقولون الله يستر عليك
kkkk
يالله الستيره
هيمو~☃️
بحسب خبرتي العلمية ما ألذي يضمن على المدى البعيد بعدم حدوث مشاكل مرضية على الحمض النووي DNA وهذا اللقاح فقط يقي مؤقتاً لمدة 6 شهور وبعدها لازم يطعم مرة ثانية وهكذا الخ... يعني بالمختصر هذا فقط يفيد كبار السن أو ذوي المناعة الضعيفة فقط ،فسبحان الله العظيم ألذي أوجد هذا المرض فهو دلالة علمية تؤكد قوة الله عزوجل وأول إبتداء لهذا المرض كان في الصين ومعروف أن الصين هي أكبر دولة إرهابية تقتل الأبرياء المسلمين شبه يومياً اجرامهم لايختلف عن إجرام الدواعش في العراق وسوريا وحتى إفريقيا فيها العصابات المتشددة دينياً مثل بوكو حرام وهم نفس داعش فكلهم لايميزون لا بين مسلم أو غير مسلم فيقتلون ويستخدمون المخدرات لكي تغوي عقول الأغبياء الي يصدقونهم وينضمون لهم !! لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المجرمين إلي عندهم تشدد وغلو في الدين بشكل مفرط والحقيقة هم لايصلون وتدعمهم الكثير من الدول الخبيثة مثل تركيا وإيران والصين وروسيا وإسرائيل كل هذه الدول تدعم الإرهاب والتطرف
ابو الوليد المالكي
ودك انها نهشت اللي مزعجينا.. لكن اطفالهم ابرياء

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