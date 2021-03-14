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المواصفات: تطبيق التوقيت الوطني المرجعي في نظام تداول يعزز الدقة والشفافية

Time منذ 47 دقيقة
Views 1723
المواصفات: تطبيق التوقيت الوطني المرجعي في نظام تداول يعزز الدقة والشفافية

الرياض (صدى):
أشادت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بقرار هيئة سوق المال، الذي حدد ضبط نظام التداول وفقاً للتوقيت الزمني المعتمد لدى المواصفات السعودية، وذلك تعزيزاً لمبدأ العدالة والشفافية لجميع أعضاء السوق وضمان ضبط توقيت نظام الأوامر.

ودعت المواصفات السعودية الشركات الوطنية بضبط توقيت نظام إدارة الأوامر الخاصة بها، وفقاً للتوقيت المعتمد لديها عبر الرابط:  هنا  ، مشيرة إلى أن ضبط التوقيت وفق التوقيت الوطني المرجعي يساعد الشركات والمستثمرين على التأكّد من دقة توقيتهم خلال عمليات التداول خاصةً أوقات افتتاح السوق والإغلاق.

وكانت المواصفات السعودية قد بذلت جهوداً حثيثة لبناء منظومة وطنية محكمة ودقيقة للوقت، أسهمت في انضمام ساعة مكة المكرمة لشبكة التوقيت العالمي «UTC» وحصلت على الاعتراف الدولي بالتوقيت السعودي، لتكون بذلك المملكة العربية السعودية إحدى مكونات منظومة المواقيت العالمية.

ويتيح التوقيت الوطني المرجعي للمملكة الاستفادة من توحيد الوقت في جميع نشاطات العمل الحيوية الأمنية والاقتصادية، التي تتطلب دقة الوقت مثل أنظمة البنوك والسوق المالية والمطارات والحجز المركزي للطيران وأنظمة تشغيل القطارات والقنوات التلفزيونية وغيرها.

مما يذكر أن المختبر الوطني للتردد والوقت مجهز بأجهزة قياس عالية الدقة، وحاصل على الاعتراف الدولي مـن المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) للمعيار الوطني لقياس الزمن، ويُمكنه بث إشارات الوقت العيارية باستخدام الإنترنت إلى جهات استخدام الوقت باستخدام نظام (NTP Network time protocol) بدقة تصل إلى 5 أجزاء من الألف من الثانية.

Time واتساب
هيئة سوق المال
الهيئة السعودية للمواصفات
نظام التداول

أحدث التعليقات

kkkk
الله يشفيه الباشا
شيخين1
بس الي اعرفة ان كسر الحضر مايخذون المخالف للنيابة ومنها للمخفر لالالا الى يسونة يعطوك مخالفة ويقولون الله يستر عليك
kkkk
يالله الستيره
هيمو~☃️
بحسب خبرتي العلمية ما ألذي يضمن على المدى البعيد بعدم حدوث مشاكل مرضية على الحمض النووي DNA وهذا اللقاح فقط يقي مؤقتاً لمدة 6 شهور وبعدها لازم يطعم مرة ثانية وهكذا الخ... يعني بالمختصر هذا فقط يفيد كبار السن أو ذوي المناعة الضعيفة فقط ،فسبحان الله العظيم ألذي أوجد هذا المرض فهو دلالة علمية تؤكد قوة الله عزوجل وأول إبتداء لهذا المرض كان في الصين ومعروف أن الصين هي أكبر دولة إرهابية تقتل الأبرياء المسلمين شبه يومياً اجرامهم لايختلف عن إجرام الدواعش في العراق وسوريا وحتى إفريقيا فيها العصابات المتشددة دينياً مثل بوكو حرام وهم نفس داعش فكلهم لايميزون لا بين مسلم أو غير مسلم فيقتلون ويستخدمون المخدرات لكي تغوي عقول الأغبياء الي يصدقونهم وينضمون لهم !! لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المجرمين إلي عندهم تشدد وغلو في الدين بشكل مفرط والحقيقة هم لايصلون وتدعمهم الكثير من الدول الخبيثة مثل تركيا وإيران والصين وروسيا وإسرائيل كل هذه الدول تدعم الإرهاب والتطرف
ابو الوليد المالكي
ودك انها نهشت اللي مزعجينا.. لكن اطفالهم ابرياء

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